Hannover

Das Erste, was auffällt an diesem groß gewachsenen, schlanken Mittsechziger, ist der Ohrring, vom Betrachter aus gesehen rechts. Auffällig nicht, weil das Stück besonders groß ist, eher, weil Ohrschmuck an Managern so häufig ist wie Berge an der Nordsee. Thomas Beushausen ließ sich das notwendige Loch in den 1970er-Jahren stechen in einem Laden der Alternativszene, der lange Gewänder, Halstücher und süßliche Parfüms verkaufte. Der Ohrring diente auch der Abgrenzung vom Elternhaus, in Soltau war sein Vater Bürgermeister und damals noch in der CDU.

Vietnamkrieg, Hungersnot in Biafra, die Themen der Zeit wurden bei Tisch heftig und kontrovers diskutiert. Thomas ging demonstrieren, blockierte selbstverständlich bei der Rote-Punkt-Aktion Straßenbahnen und las Texte südamerikanischer Revolutionstheoretiker. Eine bürgerliche Jugend, mit viel Lust am Widerspruch. Er hat sich für das folgende Berufsleben etwas vom Geist der Zeit bewahrt, das Gesundheitswesen gibt ja immer reichlich Anlass zur Kritik: „Ein alter Spontispruch gilt für mich immer noch: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.“ Keine Frage, dass der aus Überzeugung getragene Ohrring nicht einer schnöden Karriere geopfert werden konnte.

Das Gesicht der Kinderklinik Auf der Bult

Jetzt geht Thomas Beushausen, 66, in den Ruhestand. Sein Büro hat er bereits seiner Nachfolgerin überlassen, das Gespräch zum Rückblick findet in einem kühlen Besprechungsraum statt. Er trinkt Kaffee, die Kekse rührt er nicht an. Über fast vier Jahrzehnte war Beushausen als ärztlicher Direktor des Kinder- und Jugendkrankenhauses und alleinvertretender Vorstand der Hannoverschen Kinderheilanstalt das Gesicht des Hauses. Die Adresse „Auf der Bult“ wurde weit über die Stadt hinaus zum Begriff für ein hochmodernes Krankenhaus für kleine Patienten, Spezialistentum für schwer Brandverletzte und traumatisierte Kinder eingeschlossen. 1250 Mitarbeiter arbeiten inzwischen in den Stiftungshäusern, der Umsatz liegt bei 75 Millionen Euro.

Und nun soll es genug sein, nach fast 38 Jahren im Haus, davon 22 im Management? „Der Wechsel ist gut und richtig“, sagt er, „ich wollte nicht in die Situation kommen, dass Mitarbeiter denken, Opa erzählt Geschichten.“ Hätte er weitermachen können mit einer Vertragsverlängerung durch den Aufsichtsrat? Beushausen überlegt ein wenig, dann beantwortet er die Frage in typischer Manier – zurückgenommen, aber doch im Wissen um das eigene Können. „Vermutlich, ja.“

Medizin an der Grenze zwischen Leben und Tod

Im August 1982 begann der junge Mediziner Auf der Bult als Assistenzarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, um später Oberarzt in diesem Fach zu werden, das Patienten nicht selten an der Grenze zwischen Leben und Tod behandelt. Er sah einen 14 Jahre alten Patienten sterben, der die unglückselige Idee hatte, mit einem Feuerzeug in den Tank eines Mofas zu leuchten. Und sie retteten ein fast verlorenes Mädchen mit schwerstem Asthma, mit einer Methode, von der Beushausen sich fragte, ob sie eigentlich legal war. Es geht um Menschen, deren Leben oft kaum begonnen hat. „Es ist sehr bedrückend, wenn ein Kind stirbt“, sagt der Mediziner. „Aber Kinder haben auch eine außerordentliche Heilungskraft, das ist sehr ermutigend.“

Auf der Bult ist die Hälfte der Patienten nicht älter als drei Jahre. Ihre Behandlung ist mit der von Erwachsenen nicht zu vergleichen. Fragt man solch ein Kind, wo es wehtut, zeigt es vielleicht auf den Bauch, meint aber einen ganz anderen Körperteil, erzählt Beushausen. Er mag die Art von Gemeinsamkeit, mit der Eltern, Schwestern und Ärzte herausfinden müssen, um was es wirklich geht. Was ihm nicht gefällt, sind Egozentriker im weißen Kittel, weil er glaubt, dass sie in einer auf Verständigung ausgerichteten Kindermedizin fehl am Platze sind.

Als dann vom Aufsichtsrat die Frage kam, ob er nicht mit der Erfahrung eines Mediziners vom Krankenbett hinter den Schreibtisch wechseln wolle, sagte er zu. Fortbildungen folgten, und die Erkenntnis reifte, dass Management und Intensivmedizin nach demselben Prinzip funktionierten: Man habe zuwenig Informationen, arbeite unter Zeitdruck und müsse bereit sein, Entscheidungen zu revidieren.

Das Diktat der Wirtschaftlichkeit

Seine Zustandsbeschreibung von damals, Mitte der 1990er-Jahre, hört sich an wie ein Befund von heute: „Viele von uns Ärzten liebten ihren Beruf, fanden aber die Verhältnisse furchtbar.“ Beushausen wollte etwas ändern, sich wehren, wo es ging in einem Gesundheitssystem, das ständig daran krankt, zu wenig Geld für die eigentliche Aufgabe zu haben: Krankenversorgung. Seither kämpft der Klinikchef gegen ausufernde Bürokratie, Fachkräftemangel, Ausgaben an falschen Stellen und eine Medizin, die er zunehmend, wie auch die übrige Gesellschaft, dem Diktat der Wirtschaftlichkeit unterworfen sieht. Es gefällt ihm nicht, er sieht die Welt auf einem falschen Weg.

Meist kamen ihm Auseinandersetzungen vor wie ein Kampf gegen das Wetter, aussichtslos, aber ein Kampf war es eben doch. Man sollte deshalb nicht den Fehler machen zu sagen, Thomas Beushausen sei damals von der Medizin in die Verwaltung gewechselt. Sein nächster Satz könnte dann in aller Freundlichkeit und recht streng zugleich so beginnen: „Also, erstens ...“ Erstens also, korrigiert Beushausen, war er in der Unternehmensleitung. Verwaltung heißt für ihn, den Status quo zu erhalten, was ihm natürlich immer zu wenig war.

Mit dem Kanu nach Prag paddeln

Zweitens hat er dann eine druckreife Formulierung parat, damit das Unpräzise nicht im Raum stehen bleibt. Was also macht eine Unternehmensleitung? „Ein Unternehmen passt seine Organisation täglich neuen Herausforderungen an, macht sich Gedanken über die Zukunftsgestaltung und arbeitet auf diese Zukunftsgestaltung hin.“

Im künftigen Leben, das er „einen neuen Lebenszyklus“ nennt, der eben nun einmal komme, wird er davon weit entfernt sein. Mit dem Fahrrad will er einmal die deutschen Außengrenzen abfahren, am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen entlang wandern und mit dem Kanu auf der Elbe von Hamburg nach Prag paddeln. Unterwegs sein, Zeit haben, seine Frau arbeitet noch einige Jahre. Er blickt, sagt Thomas Beushausen, dankbar auf die Chance zurück, das Krankenhaus gemeinsam mit Kollegen und seinen Aufsichtsräten gestaltet zu haben: „Man hätte mich hier nicht abwerben können.“ Dann eilt er davon. Ein kleines Büro hat er ja noch.

Agnes Genewein führt die Kinderheilanstalt Die gebürtige Münchnerin Agnes Genewein wird künftig alleinvertretende Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt und damit Nachfolgerin von Thomas Beushausen. Die 51-Jährige promovierte an der medizinischen Fakultät der Universität Basel. Seit 2013 arbeitete sie als Geschäftsführerin der „Allianz Kinderspitäler der Schweiz“ sowie Spezialärztin für Neonatologie am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB). Genewein engagiert sich für das „Netzwerk Rare Diseases Nordwest und Zentralschweiz“ und für die „kosek – nationale Koordination seltene Krankheiten“. Zudem war sie Dozentin für medizinische Ethik an der Universität Zürich und für Pädiatrie und Palliative Care an der Universität Basel. An der Hochschule St. Gallen erwarb die 51-Jährige den Master of Business Administration (MBA) sowie an der Universität Zürich den Master of Applied Ethics (MAE). Agnes Genewein ist ledig und hat sieben Patenkinder. gum

Lesen Sie auch

Stadtspaziergang mit Eckart von Hirschhausen Warum Herr Ebert ein ganz besonderer Chef ist

Von Gunnar Menkens