Hannover

Kreativ in der Krise: Vor dem Hintergrund mangelnder Krankenhausfinanzierung, die sich durch die Coronakrise für das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult noch verschärft hat, sucht die Klinik immer wieder nach Möglichkeiten, Unterstützer zu finden. Ohne Fundraising und Spenden, so die Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, Dr. Agnes Genewein, sind etliche wichtige Angebote und Pflegeleistungen nicht mehr zu gewährleisten.

In welchen Bereichen gibt es bei der Finanzierung die größten Engpässe?

Durch die Massierung der spezialisierten Kinder- und Jugendmedizin in Kinderkrankenhäusern wird die Weiterentwicklung der modernen Medizin, also der Transfer von Forschung in die Behandlung unserer kleinen Patienten, stark behindert. Dabei ist es erwiesen, dass sich die Investition in die Gesundheit der Kinder sehr lohnt. Jeder Euro wird vervielfacht vor allem im Kleinkindesalter. Bei uns Erwachsenen ist das nicht mehr so, ganz im Gegenteil. Neben den fehlenden Erlösen durch die Finanzierung der Krankenkassen, die aktuell nicht einmal unsere tägliche Arbeit vollständig rückfinanzieren, fehlen auch Gelder für notwendige Investitionen. In den letzten Jahren konnten wir nur dank vieler engagierter Spender unser Kinder- und Jugendkrankenhaus weiterentwickeln.

Zur Person Dr. med. Agnes Genewein (52), gebürtige Münchnerin, war seit 2013 Geschäftsführerin der „Allianz Kinderspitäler der Schweiz“, Ärztin für Neonatologie und ärztliche Leiterin medizinischer Prozesse am Universitätskinderspital Basel. Genewein hat in Fribourg, Bern und Sydney Medizin studiert und ist seit Mitte Februar 2020 Vorständin der gemeinnützigen Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt.

Inwieweit hat die Corona-Pandemie die Situation verschärft?

Die Pandemie bedeutet für uns ein großes Maß an Umorganisation, obwohl wir nur wenige Kinder und Jugendliche mit Corona-Erkrankung haben. Wir mussten im Frühjahr einerseits Betten freihalten, weil noch niemand sagen konnte, inwiefern auch Kinder betroffen sind. Andererseits finden viele Operationen, Eingriffe und Abklärungen nicht statt, weil besorgte Eltern einen Krankenhausaufenthalt ihrer Kinder während der Pandemie vermeiden. Dadurch kommt es weiterhin zu geringerer Auslastung der Betten und der ambulanten Leistungen und somit auch zu deutlich geringeren Erlösen trotz unverkennbar höheren Ausgaben aufgrund der Pandemie-Situation.

Auf welche Standards und Extras muss die Klinik aus finanziellen Gründen verzichten?

Wir versuchen über Spenden moderne Geräte, Einrichtungen und ähnliches zu erhalten. Dies gelingt uns oft, aber bei Weitem nicht immer. Die Medizin für Kinder und Jugendliche hat sich aufgrund von Forschungsergebnissen in den vergangenen 20 Jahren sehr stark entwickelt. Daraus folgt eine höhere Spezialisierung. Anders als in der Erwachsenenmedizin sind die meisten Spezialisten nur im Kinderkrankenhaus tätig und selten in den niedergelassenen Praxen. Neben des Basisversorgung von rund 50.000 Patienten im Jahr kümmern wir uns vor allem auch um Patienten mit seltenen angeborenen Krankheiten und mit komplexen Krankheitsbildern.

Wie ist die Situation auf der Intensivstation?

Die Intensivstation betreut hin und wieder ein Kind mit Corona. Bislang haben wir dafür stets ausreichende Kapazitäten. Glücklicherweise werden Kinder nur in seltenen Fällen schwer krank.

Müssen kleine Patienten aufgrund der prekären Situation abgewiesen werden?

Ab und an müssen wir Aufnahmen von Patienten ablehnen, weil das Krankenhaus voll ist. Das kommt glücklicherweise sehr selten vor. Wir versuchen dann in einem anderen Krankenhaus einen Platz zu finden.

Werden planbare Operationen verschoben und wie wird das finanziell aufgefangen?

Wir mussten im Frühjahr und Sommer planbare Operationen verschieben. Dafür haben wir Ausgleichszahlungen erhalten, die aber nicht die vollen Erlösausfälle decken. Das ist wirtschaftlich ein echtes Problem.

Gibt es Angebote, die Sie aufgrund der Finanznöte nicht aufrechterhalten können?

Wir würden gerne für Kinder und Jugendliche mit einem spezifischen, seltenen Krankheitsbild Angebote schaffen, damit sie mit ihrer chronischen Krankheit gut versorgt sind. So haben wir über Spenden eine Pflegefachkraft eingestellt, die schwer hautkranke Kinder mit der Schmetterlingskrankheit in ganz Deutschland zu Hause aufsucht. Diese Outreach-Nurse berät und begleitet die Eltern etwa bei der Wundpflege. Es handelt sich dabei um eine sehr aufwändige Arbeit, die nur von einer hochgradig spezialisierten Pflegefachfrau geleistet wird. Von der Krankenkasse gibt es kein Geld für diesen wichtigen Einsatz. Deshalb können wir ähnlich wichtige Angebote wie diese nicht weiterentwickeln, was für die betroffenen Familien schlimm ist.

Wie stellt sich die Finanzierungs-Situation spezifisch für Kinderkliniken aus Ihrer Sicht dar?

Die eigenständigen Kinderkliniken, wie das Kinder- und Jugendkrankenhaus, müssen sich vollständig selber finanzieren. Sie erhalten keine Steuergelder. Für uns ist es oberstes Gebot wirtschaftlich zu arbeiten. Um ein Jahr mit einem guten Ergebnis abschließen zu können, ist das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult auf einen sachgerechten Tarif für die spezialisierte Kinder- und Jugendmedizin angewiesen. Das gibt das heutige Tarifsystem nicht her. Eine Querfinanzierung über die Erwachsenenmedizin ist nur bei integrierten Kinderkliniken, die an große Häuser angeschlossen sind, möglich.

Was also fordern Sie?

Es muss eine bessere Vergütung der spezialisierten Kinder- und Jugendmedizin geben: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Im Vergleich zur Erwachsenenmedizin sind die Fallzahlen pro Krankheitsbild gering. Aber der Aufwand pro Patient ist tendenziell höher. Dazu kommt, dass wir sehr viele verschiedene Krankheiten zu behandeln haben. Da öffnet sich eine Aufwand-Erlös-Schere. Die Kindermedizin ist vergleichbar mit der Schulbildung. Jeder investierte Euro für ein Kind zahlt sich über die gesamte Lebensdauer aus. Mehr als das: Die Investition vervielfacht sich sogar. Daher sollte die Kindermedizin besser und nicht schlechter gestellt werden.

Kliniküberleben per Fundraising: Welchen Anteil an der Finanzierung des Hauses machen die Spenden aus?

Die Spender sind für uns ganz wichtige Teilhaber. Ohne sie könnte unsere gemeinnützige Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, die als Trägerin des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der Bult fungiert, vieles nicht so umsetzen, wie wir das tun. Zum Beispiel die Besuche der Clinic-Clowns oder die Musiktherapie für unsere Neugeborenen. Auch die Tablets für Online-Behandlung in unseren Sprechstunden konnten wir nur mit Spendenmitteln finanzieren und damit sichere digitale Verbindungen zu unseren Patienten schaffen. Dank den Tablets können wir auch zu Pandemie-Zeiten mit unseren Patienten in Kontakt bleiben und die Familien per Video begleiten. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass man auch über Video-Streaming physiotherapeutische Behandlungen machen kann, wenn es denn sein muss. Diese Investitionen konnten wir nur dank großzügiger Spenden machen.

Kinderkliniken finanzieren Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ( DGKJ) setzt sich ein für die bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Ihr gehören mehr als 17.000 Kinder- und Jugendärzte an. Zwischen 1991 und 2017 ist die Bettenzahl in der Pädiatrie um ein Drittel gesunken. Das wirkt sich als Bettenschließung auf einzelnen Stationen aus, aber auch als Schließung einer gesamten Abteilung oder Klinik. Dieses Schwinden geht nicht auf weniger Bedarf zurück, denn im gleichen Zeitraum stiegen die Fallzahlen von durchschnittlich 900.000 behandelten Kindern und Jugendlichen im Jahr auf mehr als eine Million an. Immer öfter werden Behandlungen verschoben oder kranke Kinder auf andere Klinken verwiesen. Die Finanzierung durch das Fallpauschalensystem kann die Leistungen der Pädiatrie laut DGKJ nicht angemessen auffangen. Grund ist die Komplexität der Medizin im Kindes- und Jugendalter, es ist der gesamte Bereich der Medizin im Kleinen. Für die hochkomplexe Versorgung braucht es Spezialisten und spezialisierte Ausstattung. Zusätzlich erfordert die hohe Notfallquote in der Kinder- und Jugendmedizin – rund 80 Prozent der stationären Aufnahmen –ebenfalls eine aufwändige Bereitschaft von Struktur, Ausstattung, Personal. Diese Vorhaltekosten sind im Fallpauschalensystem nicht abgebildet. Dies führt insbesondere im Bereich der komplex und chronisch kranken Kinder zu Unterfinanzierung. Versorgung von Kindern ist immer zeitlich aufwändiger und personalintensiver, heißt es seitens der DGKJ. sub

Von Susanna Bauch