Hannover

Die Zahl der Kinder, die an Silvester und an Neujahr in Hannover wegen Verletzungen durch Böller oder Raketen ärztlich behandelt werden mussten, ist gestiegen. Das teilte das Kinderkrankenhaus Auf der Bult am Freitag mit. Die Klinik ist das einzige Krankenhaus mit einem Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder in Niedersachsen. Waren es beim Jahreswechsel 2018/2019 nur sechs Kinder, die Verletzungen durch Silvesterfeuerwerk erlitten hatten, lag die Zahl in diesem Jahr bei insgesamt elf.

Opfer trugen Verbrennungen davon

Nach Angaben des Kinderkrankenhauses kamen an Silvester und Neujahr zehn Kinder und Jugendliche mit Verbrennungen und anderen Verletzungen zur Behandlung in die Notaufnahme. Am zweiten Januar erschien ein weiterer Jugendlicher, der sich eine Verletzung durch einen Böller zugezogen hatte. Alle Patienten konnten zum Glück nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Mädchen aus Mühlenberg nur leicht verletzt

Unter ihnen war auch ein zehn Jahre altes Mädchen, das in der Silvesternacht im Stadtteil Mühlenberg durch eine Rakete verletzt worden war. Die Schülerin hatte um kurz nach Mitternacht im Ossietzkyring mit ihrer Mutter Feuerwerk gezündet, als plötzlich eine Rakete das Gesicht des Kindes streifte. Ein Rettungswagen brachte die Zehnjährige in die Klinik. Dort wurde zum Glück lediglich eine leichte Verletzung am Ohr des Kindes diagnostiziert. Die Polizei hat dennoch Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet. Bislang deutet allerdings nichts darauf hin, dass die Rakete vorsätzlich in Richtung des Kindes abgefeuert wurde. Die Ermittler gehen bislang von einem Querschläger aus.

Von Tobias Morchner