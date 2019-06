Die Grünen in Niedersachsen feiern selbst in CDU-Hochburgen beachtenswerte Siege: Anna Kebschull ist erste grüne Landrätin in Osnabrück, in Vechta erreicht die Ökopartei bei der Europawahl 23 Prozent. Die hannoverschen Grünen sprechen von „Rückenwind“ für die OB-Wahl.