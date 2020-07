Linden-Mitte

„Dieser Teil der Ausstellung ist bei den Kindern sehr beliebt“, sagt Ilka Schwarz und zeigt auf einen großen Korb, zu dem ein Bildschirm und ein Joystick gehören. Dort dürfen sich die jungen Besucher des Kindermuseums Zinnober auf eine virtuelle Reise in die Lüfte begeben. Auf dem Monitor können sie einen Heißluftballon fliegen lassen und erfahren, welche Rolle dabei unterschiedliche Winde spielen. Wenn die Jungen und Mädchen den Ballon erfolgreich gestartet und gelandet haben, werde ihnen ein Spezialführerschein ausgestellt, erklärt die pädagogische Mitarbeiterin des Museums.

Alles rund um Wetter und Klima

Ob Wetterbericht, nachhaltige Energien oder ökologischer Fußabdruck: In der neuen Mitmachausstellung des Museums an der Badenstedter Straße dreht sich alles um die Themen Wetter und Klima. „Die Kinder haben sich diese Ausstellung explizit gewünscht“, sagt Schwarz, die seit der Gründung des Museums dabei ist. Schließlich würden die jungen Besucher tagtäglich mit dem Wetter und seinen Folgen konfrontiert – und sie bekämen auch mit, wenn Initiativen wie Fridays for Future auf die Straße gehen. Seit eineinhalb Jahren hat das Zinnober-Team an der Konzeption für die Ausstellung gearbeitet. Nun ist die Schau mit dem Titel „Wolken, alle Wetter – unser Klima“ für alle Interessierten offen.

Anzeige

In einer Simulation lernen die Kinder, wie sie einen Heißluftballon fliegen lassen. Quelle: Laura Ebeling

Weitere HAZ+ Artikel

Fast immer Sonne in Hannover

Wieso regnet es? Wie sieht eine Schneeflocke aus? Wodurch wird der Klimawandel verursacht? An rund 15 Stationen werden Kindern ab fünf Jahre spielerisch und experimentell viele Fragen zur Thematik beantwortet. Zudem können sich die kleinen Gäste als Blitz, Sonne oder Wolke verkleiden und sogar selbst einen Wetterbericht zusammenstellen. „ Hannover hat dann natürlich fast immer nur Sonnenschein“, sagt Schwarz mit einem Schmunzeln. Dass zu viel Sonne auch nicht gut ist, kann sie den Kindern erklären. Die Bauern zum Beispiel brauchen den Regen für ihre Ernte. Am liebsten hält sich Schwarz aber im Hintergrund: „Am besten läuft es, wenn die Kinder die Experimente allein machen und ich nur kleine Hilfestellungen gebe.“

Die neue Mitmachausstellung des Kindermuseums Zinnober steht unter dem Motto „Wolken, alle Wetter – unser Klima“. Quelle: Laura Ebeling

Auf Spenden angewiesen

Auch am Kindermuseum Zinnober ist die Corona-Krise nicht spurlos vorübergegangen. Normalerweise könnte Schwarz an einem Wochenende die Besucher nicht allein betreuen – weil es einfach zu viele wären. Doch wegen der Pandemie und den Einschränkungen ist die Zahl der Gäste stark zurückgegangen. „Wir können derzeit auch keine Schulklassen oder Kindergartengruppen betreuen, das merkt man auch finanziell“, sagt die 41-Jährige. Daher ist das Museum weiterhin auf Spenden angewiesen. Während der Corona-Zwangsschließung flossen diese zur Freude der Mitarbeiter schon reichlich.

Besuche im Kindermuseum Zinnober, Badenstedter Straße 48, sind montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr möglich. Allerdings müssen Interessierte unter der Telefonnummer (05 11) 89 73 34 66 oder per E-Mail an info@kindermuseum-hannover.de im Voraus einen Termin im Voraus vereinbaren – möglich ist die Kontaktaufnahme Dienstag bis Freitag von 14 bis 17.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 7,50 Euro pro Person. Besitzer des Hannoveraktiv-Passes erhalten Ermäßigungen. Hannoveraner, die dem Museum eine Spende zukommen lassen möchten, können sich ebenfalls unter diesen Kontaktdaten melden.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling