Wiedereröffnung in Linden - Kindermuseum Zinnober öffnet am 2. Januar in neuen Räumen

Das Kindermuseum Zinnober ist im vergangenen Sommer umgezogen. Nach monatelangen Renovierungsarbeiten freut sich das Mitmachmuseum, ab dem 2. Januar wieder kleine Gäste begrüßen zu können – in seinem neuen Gebäude am Lindener Berg.