Linden-Mitte

Immer mehr Besucher kommen in das Kindermuseum Zinnober: Rund 18 280 Kinder und Erwachsene haben die Einrichtung an der Badenstedter Straße im vergangenen Jahr besucht – ein Rekord seit der Gründung vor knapp sechs Jahren. „Vor allem am Sonntag platzen wir aus allen Nähten“, sagt die ehrenamtliche Geschäftsführerin Renate Dittscheidt-Bartolosch. Doch die Pläne für einen Umzug in ein leer stehendes Gebäude am Lindener Berg liegen auf Eis. Die Firma Gundlach lässt dort das ehemalige Bürogebäude der evangelischen Jugend zu einem sozialen Wohnprojekt umbauen und will auf dem Gelände auch das Kindermuseum unterbringen. Wegen baulicher Unwägbarkeiten wurde aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen.

Brandschutzfragen noch offen

„Wir würden das Kindermuseum gern einziehen lassen“, betont Frank Scharnowski, Marketingleiter bei Gundlach. Allerdings gebe es noch immer offene Fragen in Bezug auf die Machbarkeit und die Kosten des Projekts: „Es hängt einiges davon ab, welche Auflagen es zum Beispiel durch die Bauordnung und den Brandschutz geben wird.“ Bereits 2017 hatte das Bauunternehmen dem Kindermuseum die frühere Aula des am Lindener Berg ansässigen evangelischen Jugendzentrums als neuen Standort angeboten. Bei dem geplanten Umbau des Bürogebäudes zum Wohnprojekt gab es jedoch Verzögerungen bei der Baugenehmigung, sodass das gesamte Vorhaben ins Stocken geriet.

800 statt 300 Quadratmeter

Inzwischen liegt die Genehmigung vor, die Bauarbeiten laufen. Gundlach hat nun auch die Planungen für den Umbau der Aula wieder aufgenommen, die auf zwei Ebenen 800 Quadratmeter Platz für das Kindermuseum bieten würde – in der Badenstedter Straße stehen nur rund 300 Quadratmeter zur Verfügung. „Es wäre unser großer Wunsch, dass der Umzug klappt“, sagt Dittscheidt-Bartolosch. Auf dem jetzigen Gelände gebe es kaum Möglichkeiten für eine Erweiterung. Am Lindener Berg möchte das Museumsteam im oberen Geschoss der Aula Räume für die Mitmachausstellungen und Forscherlabore für Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren einrichten, im darunter liegenden Bereich soll es Angebote für jüngere Kinder ab drei Jahre geben. Die Geschäftsführerin freut sich besonders darüber, dass Gundlach bereits einen günstigen Miettarif zugesichert hat – sollte sich das Projekt bautechnisch verwirklichen lassen.

Noch ist das Kindermuseum in einem Gebäude an der Badenstedter Straße 48 untergebracht. Doch dort ist es zu eng geworden. Quelle: Mario Moers

„Sympathisches Projekt“

„Das Projekt ist uns sehr sympathisch, und wir würden sicher an die Grenze der wirtschaftlichen Vertretbarkeit gehen“, sagt Scharnowski. Noch liefen aber die bautechnischen Prüfungen. „Ob es gelingen kann, für beide Seiten eine mögliche Lösung zu finden, können wir noch nicht abschließend beurteilen.“ Sollte es letztlich auch von den Baubehörden grünes Licht geben, würden die Umbauarbeiten für das Kindermuseum noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Umzug wäre laut Scharnowski dann frühestens Mitte 2021 möglich.

Zwölfte Ausstellung in Vorbereitung Das Kindermuseum Zinnober wurde im April 2014 an der Badenstedter Straße 48 eröffnet – nachdem der gleichnamige Trägerverein lange nach einem Gebäude gesucht hatte. Seitdem hat das Team elf Mitmachausstellungen und viele Workshops organisiert. Ziel ist es, die jungen Besucher auf anschauliche Weise an Themen wie Musik, Handwerken, den menschlichen Körper oder Stadtplanung heranzuführen. Das Museum erhält seit 2017 eine Förderung von jährlich 10 000 Euro von der Stadt Hannover. Die Region Hannover zahlte in den vergangenen beiden Jahren jeweils 22 000 Euro, auch in diesem Jahr ist die Summe wieder gewährt worden. Den Großteil des Budgets nimmt das Museum über Eintrittsgelder ein, hinzu kommen projektbezogene Förderungen von Firmen, Stiftungen und anderen Spendern. Das Team verfügt über drei halbe Stellen, den Großteil der Arbeit leisten Ehrenamtliche. Die aktuelle Ausstellung „Echt jetzt?! Kann das wahr sein?“ über Sinnestäuschungen läuft noch bis Ende April. Ab Mitte Mai wird die Schau „Wolken, alle Wetter – unser Klima“ gezeigt. Das Kindermuseum Linden hat wochentags von 9 bis 17 Uhr geöffnet und sonnabends von 11 bis 17 Uhr.

Schon bis Ende dieses Jahres sollen die 21 Wohnungen für ehemals Obdachlose im Hauptgebäude bezugsfertig sein. Die Soziale Wohnraumhilfe wird sie anmieten und an die künftigen Bewohner vergeben. Zudem wird es vier Wohnungen für Wohngemeinschaften geben. Dort sollen voraussichtlich Studenten einziehen. Aber auch „andere soziale Nutzungen“ seien denkbar, sagt Scharnowski. Der Name des Wohnprojekts ist Programm: Es heißt Haus Miteinander.

Kommentar: Perfekter Plan Gut 18 000 Gäste haben das Kindermuseum Zinnober im vergangenen Jahr besucht. Das zeigt, wie beliebt das Haus und seine Mitmachausstellungen sind, bei denen Anfassen ausdrücklich erlaubt ist. Die Zahl zeigt aber auch: Das Museum braucht dringend mehr Platz. Eine Lösung, die nahezu perfekt klingt, steht jetzt im Raum. Das Bauunternehmen Gundlach setzt alles daran, den Museumsmachern am Lindener Berg ein neues Domizil einzurichten. Die Lage dort wäre deutlich attraktiver als der bisherige Standort an der Baden-steder Straße, und die Nachbarschaft zu einem sozialen Wohnprojekt könnte für beide Seiten befruchtend sein. Bleibt zu hoffen, dass Gundlach einen für das Unternehmen wirtschaftlich vertretbaren Weg findet, um dem Museum ein bezahlbares neues Zuhause anzubieten. Das wäre für Linden ein echter Gewinn.

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune