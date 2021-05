Hannover

Wenn Kinder auf der Straße Gewalt von anderen Kindern oder Älteren fürchten, sollen sie in sogenannte Kinderschutzinseln fliehen können. Das Projekt des Niedersächsischen Innenministeriums findet immer mehr Anhänger. Seit Dienstag zeigt auch die Hauptstelle der Deutschen Bank am Georgsplatz Flagge: Ein Aufkleber am Eingang signalisiert, dass Kinder hier Zuflucht und Unterstützung finden.

Kinderschutzinseln: Schon 30 in Niedersachsen

So sieht der Aufkleber der Allianz für Kinderschutzinseln aus. Quelle: Katrin Kutter

„Natürlich hoffen wir, dass kein Kind vor unserer Eingangstür jemals in eine Notsituation gerät“, sagt Filialdirektor Michael Hobusch: „Aber für den Fall der Fälle wollen wir das Signal aussenden, dass hier Schutz gewährt wird.“ Es gehe um ein konkretes Hilfsangebot, aber auch darum, die Beschäftigten zu sensibilisieren, wie viel Gewalt an Kindern es im Alltag gebe.

Eine erste Schulung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe es schon gegeben, im Herbst soll es eine weitere Veranstaltung geben, sagt Hobusch. „Als Bank haben wir uns verpflichtet, die Werte der Kinderschutzallianz zu teilen und eine gewaltfreie Umgebung zu bieten.“

Innenministerium treibt Projekt voran

Im Innenministerium treiben die Polizisten Michaela Schneider und Jürgen Henze das Projekt der Kinderschutzallianz voran. Mehr als 30 Unternehmen und Institutionen seien schon an Bord, ständig würden es mehr, sagt Schneider: „Wir rollen das gerade richtig aus.“

Im Team: Filialdirektor Michael Hobusch (li.) und Ina Bandemer, Sprecherin der Geschäftsführung, beim Auftakt zur Kinderschutzinsel im Foyer der Deutschen Bank am Georgsplatz. Quelle: Katrin Kutter

Als erste offizielle Kinderschutzinsel in Hannover hatte im Oktober die Autowerkstatt von Oliver und Barbara Guhn an der Lister Waldstraße ein Schild ans Schaufenster geklebt. „Unsere Söhne sind zwar schon erwachsen – aber wenn sie jemals in Not gekommen wären, dann hätte ich mich gefreut, wenn sie einen Schutzraum geboten bekommen hätten“, sagt Barbara Guhn.

Autowerkstatt war die erste Anlaufstelle

Die Autowerkstatt liegt nahe der IGS List, und der Leibnizschule, mehrere Spielplätze befinden sich in direktem Umfeld. „Hier kommen ständig Kinder vorbei“, sagt Guhn. Bisher habe es noch keinen Fall gegeben, in dem ein Kind Zuflucht habe suchen müssen. „Aber wenn etwas passiert, dann ist das Kind hier geschützt“, sagt sie.

Organisatorin Schneider weiß, dass es überall in Niedersachsen immer wieder regionale Initiativen für ähnliche Schutzangebote gegeben hat. „Jedes einzelne Projekt ist gut“, sagt sie, „aber wir wollen ein einheitliches Erscheinungsbild fördern, damit auch das Kind aus Osnabrück, wenn es seine Oma in Hannover besucht, sofort am Logo erkennt, wo es Hilfe gibt.“ In Hannover ist bereits der Golfverband Niedersachsen-Bremen in der Zeißstraße dabei, in Kürze will auch die Computerfirma Fujitsu in Laatzen einen entsprechenden Aufkleber installieren.

Teilnahme ist kostenlos

Kontakt zur Kinderschutzallianz gibt es unter per Mail, Informationen über das Projekt hier. Die Teilnahme ist für Geschäfte und Dienstleister kostenlos. Einzige Bedingung: Sie müssen gut sichtbar an einer Straße residieren – Hinterhoflagen sind nicht gefragt.

Von Conrad von Meding