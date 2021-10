Hannover

Die Kinderuni Hannover startet in eine neue Runde. Im Wintersemester 2021/2022 laufen die Vorlesungen für Schülerinnen und Schüler online. Professorinnen und Professoren aus Hannovers Hochschulen geben Antworten auf spannende Alltagsfragen und berichten von ihrer Arbeit.

Zum Auftakt geht es am 9. November bei Privatdozent Alexander Rahman von der Medizinischen Hochschule Hannover um die Frage „Warum macht Kreide meine Zähne weich?“. Die Online-Vorlesungen beginnen jeweils um 17.15 Uhr und dauern rund 30 Minuten. Sie richten sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Professorin Christiane Meyer von der Leibniz-Universität erzählt am 24. November, „wo unsere Kleidung herkommt und wer sie hergestellt hat“. Die Hochschule Hannover stellt am 7. Dezember die Frage „Plastik! Jeder hat es, keiner will es und wer räumt es nachher weg?“. Die Tierärztliche Hochschule beschäftigt sich keineswegs nur mit Katzen, Kühen und Hunden. Am 8. Februar 2022 fragt Professorin Madeleine Plötz „Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Insekten?“.

Der Link zur Online-Vorlesung wird jeweils rechtzeitig vorab online unter www.kinderuni-hannover.de veröffentlicht. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Bärbel Hilbig