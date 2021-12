Hannover

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein Onlineartikel mit dem Titel „Entführtes Kind beim Familieneinkauf in Hannover“. Etliche Nutzerinnen und Nutzer teilen den Post aktuell bei Facebook. Nach Angaben der Polizei Hannover handelt es sich dabei um eine Falschmeldung. „Es ist kein derartiger Fall bekannt“, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion.

Bebildert ist der Artikel mit dem Foto eines Mannes, der ein Mädchen mit pinker Kapuzenjacke und schwarzen Gummistiefeln festhält – offensichtlich gegen ihren Willen. Mittlerweile ist der Text nicht mehr abrufbar, geteilt wird die vermeintliche Nachricht dennoch. Geschildert wird die Entführung eines achtjährigen Mädchens an einem nicht näher beschriebenen Einkaufszentrum am 4. Dezember.

Dem Artikel ist zudem ein Video beigefügt, das den Vorfall zeigen soll. Allerdings handelt es sich bei Umgebung oder bei den Fahrzeugen, die darin zu sehen sind, nicht um Hannover – wahrscheinlich zeigt es nicht einmal Deutschland. „Unser Social-Media-Team arbeitet derzeit gegen die Verbreitung des Videos an“, so Schmieder.

RT Deutschland zeigt Plauen statt Hannover

Der Sender RT DE hatte zuletzt über eine Demo in Hannover berichtet - in einem Video aber Szenen einer Kundgebung in Plauen gezeigt. Quelle: RT DE/Screenshot

Hannover wird damit bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zum Austragungsort von Falschinformationen. Der russische Sender RT DE hatte am Wochenende über die Demo gegen Corona-Maßnahmen berichtet. In einem dazugehörigen Nachrichtenvideo sind hunderte Demonstranten zu sehen, die durch eine verschneite Stadt ziehen. Weder die Wetterbedingungen noch das Stadtbild ähneln auch nur im Ansatz den Umständen der hannoverschen Demo. Die hatte am Landtag stattgefunden – und leichter Schnee hatte erst später am Abend eingesetzt.

Lesen Sie auch Corona-Demos in Hannover: AfD und Die Linke stehen sich am Landtag gegenüber

Die Stadt, die in dem Video gezeigt wird, ist Plauen im sächsischen Vogtland. Mittlerweile ist das Video gelöscht. Youtube hatte Ende September die Kanäle von RT DE gesperrt, weil der Sender zuletzt durch Corona-Falschinformationen weiter in die Kritik geraten war.

Von Manuel Behrens