Hannover

Die Gottesdienste zu Heiligabend in Hannover waren wieder voll, gleichzeitig hat sich die Zahl der Kirchenaustritte in Hannover im vergangenen Jahr weiter rasant erhöht. Insgesamt waren bis zum 15. Dezember 3572 Frauen und Männer aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Im ganzen Jahr 2018 hatte es nach Angaben von Stadtsprecher Udo Möller insgesamt 3311 Kirchenaustritte gegeben, im Jahr 2017 waren es 3025 Austritte.

In diesem Jahr haben bis Mitte Dezember 2615 Frauen und Männer die evangelische Kirche verlassen. Aber immerhin sind bis Anfang Dezember auch rund 350 Menschen in die evangelische Kirche wieder eingetreten. Zum Vergleich: 2018 verzeichnete die Stadt für die evangelische Kirche 2418 Austritte, im Jahr 2017 waren es 2340. Ähnlich ist die Situation bei den Katholiken. 830 von ihnen traten im vergangenen Jahr aus der Kirche aus, in diesem Jahr sind es 957, das entspricht einem Anstieg von über 15 Prozent.

Rekordaustritte im Jahr 2014

Die derzeitigen Zahlen reichen aber bei Weitem nicht an das Rekordjahr 2014 heran. Damals hatten 3931 Hannoveraner den Kirchen den Rücken gekehrt. Die Austrittswelle hing mit der Ankündigung der Banken zusammen, die Kirchensteuer auf Kapitalerträge künftig direkt abzuführen.

Der amtierende Stadtsuperintendent Thomas Höflich spricht von „Zahlen, die mir richtig wehtun“. Man müsse über die Qualität der Arbeit der Kirche reden, aber es sei auch ein gesellschaftlicher Trend, die Kirche zu verlassen. Höflich will sich davon nicht entmutigen lassen. „Wir machen mit Qualität weiter“, betont er. Außerdem brächten die vollen Kirchen zu Weihnachten, wo auch viele aus der Kirche Ausgetretene säßen, eine Bestätigung für die Pastorinnen und Pastoren.

Stadtsuperintendent plädiert für Andachten am Nachmittag

Höflich macht sich dafür stark, wesentlich stärker unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse zu schaffen. „Es ist unklug, dass 80 Prozent aller Gottesdienste am Sonntag zwischen 9.30 Uhr 10.30 Uhr beginnen“, betont er. Die Kirche müsse sich der Lebenswirklichkeit der Menschen anpassen, deshalb müsse es mehr Gottesdienste zum Beispiel an Sonnabend- und Sonntagnachmittagen geben, meint er.

Andererseits sollte es weiterhin eine Verlässlichkeit geben, wie zum Beispiel den Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Marktkirche. Gottesdienste zum Beispiel in der Gospelkirche und in der Jugendkirche seien gut besucht, ebenso wie die sonntägliche evangelische Messe in der Gartenkirche.

Skandale belasten katholische Kirche

Die Gründe für einen Kirchenaustritt müssten von der Kirche sehr ernst genommen werden, sagt der Propst der katholischen Kirche in Hannover, Christian Wirz. Dazu gehöre, „die Skandale in der Kirche ehrlich und schonungslos“ aufzuarbeiten. Und es gehe auch darum, ein „Bewusstsein zu schaffen, um es den Tätern künftig schwerer zu machen, und schließlich ein Kontrollsystem aufzubauen, das Machtmissbrauch besser verhindern kann“, betonte er angesichts der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.

Propst will auf Kritiker zugehen

Wirz kündigte zudem an, „noch wohlwollender mit den Menschen zu reden, die Kritik an uns üben“. Denn nur in solchen Gesprächen könnten die Argumente genannt werden, weshalb es sich lohne, weiterhin Mitglied der Kirche zu sein.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein