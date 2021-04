Hannover

Die Kerzen ließen sich nur mit Mühe entzünden – so heftig fegte der Wind durch die Ruine der Aegidienkirche. Doch auch wenn bei der ökumenischen Karfreitagsandacht nicht alles nach Plan lief, konnten die Besucher die Lichter als Symbol der Hoffnung wahrnehmen. „Wir haben die Kerzen angezündet als Zeichen der Trauer, der Anteilnahme und des Mitgefühls, aber auch der Wärme zwischen uns und Gott“, sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes in die Kälte hinein. Gemeinsam mit Propst Christian Wirz von der katholische Kirche in Hannover führte er durch die Andacht, die vor allem ein Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie war.

24 Verstorbene in einer Woche

Seit Februar hattedie evangelische Kirche an diesem Ort jeden Freitag in der Passionszeit unter dem Titel „Der Klage Raum geben“ der Opfer der Pandemie gedacht. Die ökumenische Andacht am Karfreitag bildete den Abschluss dieser Form des Totengedenkens. 918 Verstorbene sind es in der Region Hannover inzwischen schon, 24 waren es allein in der vergangenen Woche.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Wirz, er zitiere den Volksmund. Mit Bezügen zum Sterben und der Auferstehung Jesu berührte er die Zuhörer sichtlich, von denen manche zu jeder der Andachten in der Serie gekommen waren. Auch viele Hoffnungen in der Corona-Zeit mussten begraben werden, meinte der Propst. Doch das sei nicht das Ende. „Die Hoffnung stirbt. Zuletzt wird das Leben siegen.“

150 Zuhörer waren in der Marktkirche zugelassen. Quelle: Gabriele Schulte

Bachorchester mit Musik

Zuvor hatten Kirchenbesucher in der Marktkirche eine auf ganz andere Weise ergreifende Andacht feiern können: mit einer Aufführung aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion. „Es ist ein Gottesdienst mit Musik“, betonte Marktkirchenorganist Ulfert Smidt. Denn öffentliche Konzerte sind aktuell nicht erlaubt, wohl aber eine Andacht mit musikalischen Anteilen im Rahmen der freien Religionsausübung. Das Bachorchester Hannover unter der Leitung von Jörg Straube ließ die Auszüge der Passion in kleiner, feiner Besetzung erklingen. An Choralstellen wie „Ist aller Welt Erlösung da?“ zeigte sich, dass große Werke nicht immer großer Chöre und Orchester bedürfen. Natürlich war auch der Abstand zwischen den vier Sängern, den Streichern und den Bläsern genau vermessen.

Plätze für nur jeweils 150 Zuhörer

Müller-Brandes führte am Karfreitag in der Marktkirche gleich zweimal durch die rund einstündige Liturgie rund um die Passionsaufführung. Das Corona-bedingt kleine Kontingent an 150 Plätzen war jeweils schnell erschöpft. Normalerweise finden in dem gut 60 Meter langen und fast 30 Meter breiten Gebäude mehr als 800 Besucher Platz.

Mit kleiner Besetzung: Bachs Johannes-Passion in der Marktkirche. Quelle: Schulte, Gabriele

Umso dankbarer zeigten sich diejenigen, die in die Kirche kommen konnten: „Ich bin sehr froh, dass das hier in der so absurden Zeit möglich ist“, meinte Besucherin Christiane Panthel-Weber. Zuhörer Martin Clausmeyer lobte ausdrücklich den Mut der Marktkirchengemeinde, trotz aller Widrigkeiten doch beinah so etwas wie ein Konzert zu veranstalten. „Es ist so eine gute Idee, das im Gottesdienst aufzuführen“, meinte der Mediziner. Im Hamburger Michel dagegen seien alle geplanten Bach-Veranstaltungen abgesagt worden.

„Es gibt den Leute viel Trost“

Die an der Aufführung beteiligte Geigerin Susanne Busch freute sich, dass sie in diesem Rahmen auftreten konnte. „Es gibt auch den Leuten jetzt so viel Trost.“

Von Gabriele Schulte