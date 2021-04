Hannover

Seit 2009 gibt es diese ökumenische Tradition in Hannover: Der katholische Propst Christian Wirz hat in der evangelischen Marktkirche eine prächtig gestaltete Osterkerze an Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann überreicht. Ein ebenso gestalteter Zwilling dieser Kerze wird künftig in der Basilika St. Clemens brennen. Hannovers christliche Konfessionen setzen damit ein Zeichen der Verbundenheit im gemeinsamen Glauben.

Christus schiebt das Kreuz beiseite: Hanna-Kreisel-Liebermann mit der neuen Osterkerze. Quelle: Nancy Heusel

„Zurzeit sind wir von Trennung und Verlust umgeben“, sagt Marktkirchenpastorin Kreisel-Liebermann. „Alles, was verbindet, gibt Kraft.“ Die verzierten Kerzen schmückt eine abstrakte Darstellung. Der dunkle Hintergrund symbolisiert Angst und Tod. Als goldene Figur dargestellt, tritt Christus aus dem Grab hervor und schiebt sein Kreuz zur Seite. „Eine wichtige Botschaft in dieser Zeit“, sagt Propst Wirz. Entworfen hat die Kerzen Schwester Marija Marta aus dem Frauenorden der Karmelitinnen in Hannover. Im vergangenen Jahr hatte es coronabedingt keine Kerzenübergabe gegeben.

Kerzenübergabe: Propst Christian Wirz und Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann in der Marktkirche. Quelle: Nancy Heusel

Eigentlich werden die Zwillingskerzen in beiden Gemeinden gleichzeitig entzündet. In diesem Jahr jedoch wird die Kerze in der Marktkirche am Ostersonntag von Landesbischof Ralf Meister angezündet. Die in der Basilika St. Clemens wird bereits in der Osternacht entzündet. Im kommenden Jahr werden beide Kerzen unter anderem in Gottesdiensten als Zeichen der Auferstehung leuchten.

Von Katharina Kalinke