Hannover

Zu der in Hannover heiß geführten Diskussion um das geplante Reformationsfenster des Künstlers Markus Lüpertz könne er nichts beitragen, meinte der renommierte Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann: „Ich kann nur Geschichte.“ Kaufmann konnte dann in der Marktkirche aber doch etwas beitragen – und sah in dem Fensterentwurf von Lüpertz eine Möglichkeit, eine neue Sicht auf den Reformator Martin Luther zu gewinnen. Damit meint er eine andere Sicht als jene, die durch heroische Luther-Skulpturen vor vielen deutschen Kirchen – auch in Hannover – geprägt ist.

Schon früh wird der Mann zur Botschaft

In einem pointierten Kurzvortrag schilderte Kaufmann, wie die Wirkungsgeschichte des gleichermaßen faszinierenden wie umstrittenen Reformators Luther bereits zu dessen Lebzeiten die ReformationsiIkonografie überlagert. Schon in den Bildern des Zeitgenossen Lukas Cranach des Älteren wird der Mann zur Botschaft, wird Luther entweder als Mönch oder als Ehemann stilisiert. Später, vor allem im 19. Jahrhundert, werde Luther vornehmlich „als gestandenes Mannsbild oder männliche Autoritätsfigur“ ins Bild gesetzt. Als Über-Deutscher und „Wahrheitsgigant“, der sich mannhaft gegen den Papst und die Schwärmer zur Wehr setzte – aber auch gegen Juden und Bauern. Der um seine reformatorische Erkenntnis ringende, an sich selbst zweifelnde und mit dem Teufel streitende Reformator rücke hingegen in den Hintergrund.

„Es ist Zeit für eine Neubegegnung“

Mit seinem Judenhass, den Ausfällen gegen Papst und Teufel könne der Reformator heute kaum als Vorbild dienen, meinte Kaufmann. Dennoch findet er Luther auch mit seinen Widersprüchen „unausrottbar interessant“: „Es ist Zeit für eine Neubegegnung, die nur durch Distanzierung entsteht.“ Dazu könne das Lüpertzsche Kirchenfenster beitragen, in dem auch schwarze Fliegen als Sinnbild des Beelzebubs durch die Szenerie schleichen und Luther eher als Bedrängter und Verzweifelnder erscheine.

Mit dem Stifter des Kirchenfensters habe er allerdings ein ungeklärtes Verhältnis, weil solche Spender sich manches Mal mit ihren guten Gaben auch selbst in Szene setzten, sagte der Kirchenhistoriker aus Göttingen. Den Namen des Stifters, Altkanzler Gerhard Schröder, erwähnte er dabei nicht. Kaufmanns kurzer, aber wortgewaltiger Vortrag wurde in der gut gefüllten Marktkirche mit Beifall bedacht.

Die Diskussion um das Lüpertz-Fenster wird am Montag, 29. Juli um 18 Uhr fortgesetzt, unter anderem mit dem Direktor des Sprengel-Museums, Reinhard Spieler.

Lesen Sie mehr

Wie viel moderne Kunst verträgt die Marktkirche?

Marktkirche: Vorstand beschließt Einbau des umstrittenen Fensters

Kirchenfenster von Lüpertz: Erbe will Unterlassung

Von Michael B. Berger