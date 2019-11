Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Unfall am Freitagmorgen im hannoverschen Stadtteil Kirchrode. Dabei war eine blinde Frau schwer verletzt worden. Ersten Angaben zufolge war die 64-Jährige gegen 8 Uhr an der Haltestelle Großer Hillen zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante geraten.

Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Ebenso offen ist, ob die 64-Jährige aus der Bahn gestiegen ist oder in den TW 3000 einsteigen wollte. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass die Frau in den Spalt am Bahnsteig geraten war. Als die Linie 5 ihre Fahrt in Richtung Stöcken fortsetzte, wurde die Frau mitgeschleift und dabei schwer verletzt. Der Fahrer der Stadtbahn hatte den Unfall nicht bemerkt.

Die 64-Jährige blieb auf den Gleisen liegen. Der Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Nach Einschätzung der Ärzte schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Die Polizei veranlasste, dass die Aufzeichnungen der Videokameras in der Bahn gesichert wurden. Zudem sind die Beamten des Verkehrsunfalldienstes bei ihren Ermittlungen auf die Aussagen weiterer Zeugen angewiesen. Hinweise nehmen sie unter (0511) 1 09 18 88 entgegen.

