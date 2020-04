Hannover

„Ich würde euch am liebsten alle umarmen – aber ich darf ja nicht“, ruft Dorothee Soppa aus sicherer Entfernung. Da haben die Verwandten und Freunde der 87-Jährigen zum Geburtstag gerade ein freudiges „Viel Glück und viel Segen“ entgegengeschmettert – mit Trompetenunterstützung durch Uwe Rehling, den Kantor der Kirchröder Jakobigemeinde.

Corona-Krise im Altenstift: Ein Musikgruß zum Geburtstag

Die Corona-Krise bringt vieles durcheinander. Dorothee Soppa liebt Musik, oft besucht sie Konzerte im NDR-Funkhaus am Maschsee oder in der Marktkirche, wo sie im Willkommenskreis aktiv ist. Das aber geht gerade nicht. Erstens ist die Seniorin 2018 aus ihrer nicht altengerechten Döhrener Wohnung in das Kirchröder Wohnstift Birkenhof gezogen, und dass es dort noch keine Corona-Infektion gibt, liegt vielleicht auch daran, dass Stiftsleiter Christian Pinkert mit allen Bewohnern rigoros vereinbart hat, dass niemand das Grundstück verlässt. Zweitens liegt es natürlich auch daran, dass gerade einfach keine Konzerte veranstaltet werden.

Aber wenigstens zum Geburtstag sollte Musik erklingen, fanden Soppas Schwester Christa Toepfer und ihr Mann Uwe. Die beiden Steinhuder mussten Jakobikantor Rehling nicht lange zu der Aktion überreden, er hat spontan zugesagt. Soppas Sohn Joachim und dessen Frau Renate sind gekommen, einige Freunde und natürlich Stiftsbewohner – alle zusammen singen. „Lobe den Herrn“ etwa, und „Möge die Straße uns zusammenführen“, und als Zugabe gibt es später spontan noch „Hoch soll sie leben“ und „Alle Vögel sind schon da“ – das passt zum frühlingshaften Wetter.

„Ein toller Krisenmanager“

Geburtstagskind Soppa tanzt und dreht sich mit weit ausgestreckten Armen. Die aktive Seniorin unternimmt sonst ausgedehnte Spaziergänge, die Corona-Auflagen schränken ihr Freizeitverhalten stark ein. Ist sie deshalb ärgerlich über Stiftsleiter Pinkert und die Einschränkungen? „Er ist ein toller Krisenmanager“, sagt sie.

Pinkert betont bescheiden, dass es natürlich auch Glück sei, dass es im Stift bislang noch kein Corona-Infektionsanzeichen gab. 170 Bewohner leben in den acht Häusern der Einrichtung am Kirchröder Waldrand. „Die Stimmung ist gut, auch wenn die Situation natürlich belastend für alle ist“, sagt der Stiftsleiter. Besuchsverbote gelten ohnehin in Alteneinrichtungen, aber gleich zu Beginn der Krise hatte er ein zusätzliches sehr striktes Ausgehverbot mit allen Bewohnern vereinbart. „Dass es keine direkte Kontaktmöglichkeit mehr nach außen gibt, hat anfangs Kritik vor allem von Angehörigen ausgelöst“, berichtet er.

Strikte Regeln im Altenstift Birkenhof

Inzwischen aber hätten alle eingesehen, wie wichtig der Schutz ist, sagt Pinkert. „Wir sind eine große Gemeinschaft, alle achten aufeinander.“ Inzwischen hat er das Ausgehverbot etwas gelockert. Vereinbart ist jetzt, dass alle Bewohner auf dem Grundstück spazieren dürfen, wenn die Angehörigen versprechen, dass sie das Gelände nicht betreten. Für das Geburtstagsständchen gab es eine Ausnahme, mit großem Sicherheitsabstand. „So etwas muss möglich sein“, findet Pinkert.

Und das Geburtstagskind? Ging nach dem berührenden Konzert beschwingt wieder aufs Zimmer. „Es gibt ja noch viele Anrufe heute“, sagt Dorothee Soppa. Vor dem Abschied aber wurde noch schnell vereinbart: Im nächsten Jahr, wenn der Doppelacht-Geburtstag ansteht und die Corona-Krise hoffentlich ausgestanden ist, wird umso mehr gefeiert.

