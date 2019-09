Hannover

Die Polizei fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Trickbetrüger, der am Dienstag in Kirchrode Schmuck im Wert von 100.000 Euro erbeutet hat. Er hatte sich gegenüber einer 84-Jährigen an der Ottweilerstraße als Handwerker ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung verschafft.

Nach Angaben der Seniorin war sie gegen 13 Uhr von einem Arztbesuch nach Hause gekommen. Im Flur des Mehrfamilienhauses sprach sie der Täter an. Er berichtete von einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft und gab an, bereits alle Wohnungen in dem Gebäude überprüft zu haben. Zu guter Letzt fehle nur noch die Wohnung der 84-Jährigen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Auf diese Weise gelangte er in die Wohnung der 84-Jährigen. Dort bat er die Frau, in der Küche den Unterschrank der Spüle auszuräumen. Zur gleichen Zeit hielt sich der Mann in allen Zimmern der Wohnung auf, wurde aber offenbar nicht fündig. Deshalb bat er die Seniorin, ihm das Versteck ihres Schmucks zu zeugen. Er wolle die Gegenstände überprüfen.

Zuerst war die 84-Jährige misstrauisch, wenig später gelang es dem Mann jedoch, sie von seinem Ansinnen zu überzeugen. Als die Seniorin ihm das Versteck zeigte, griff er sich den Schmuck und einige hochwertige Krügerrand-Münzen und flüchtete. Der Täter hat eine gedrungene Statur und ist 1,75 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare und spricht akzentfreies Deutsch. Er trug am Dienstag eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Mütze. Hinweise auf den Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm