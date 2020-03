Kirchrode

Jahrzehntelang diente das kleine Cafégebäude am Bünteweg als beliebter Treffpunkt in Kirchrode, nun will es die Stadt abreißen lassen – zum Bedauern vieler Kirchröder. Etwa 45 Anwohner haben sich am Montagabend im Gemeindesaal der Jacobikirche getroffen, um Ideen auszutauschen, wie sie den Abriss des historischen Gebäudes noch verhindern können. Zudem diskutierten sie, wie ein mögliches Alternativnutzungskonzept aussehen könnte.

Initiiert wurde das Treffen von Nicola Krüger und Christine Nöhre aus der Steinbergstraße. Sie können sich vorstellen, dass man das alte Gebäude als Nachbarschaftstreff weiternutzt. Der Bedarf für einen solchen Raum sei da. Zu den Vorschlägen für eine mögliche Nutzung gehören Chorsingen, Bildungsveranstaltungen und Computerhilfe für Senioren. Außerdem könne das alte Café als Proberaum oder gar Weinbar weitergenutzt werden. Auch ein Repaircafé, ein Krabbelkreis, Konzerte oder Skatturniere seien denkbar. Die Anwohner würden sich zudem aktiv einbringen wollen, etwa als Yoga- oder Nachhilfelehrer.

Sanierung würde 370.000 Euro kosten

Das Gebäude befindet sich inzwischen in einem schlechten Zustand und müsste, wenn es weitergenutzt werden soll, aufwendig saniert werden. Wie Liegenschaftenmanager Jörg Schikowski im Wirtschaftsausschuss des Rates mitteilte, würde das rund 370.000 Euro kosten. Die Kosten für den Abriss würden hingegen nur etwa 25.000 Euro betragen, sagte Schikowski.

Die Abrissgegner hegen allerdings leichte Zweifel an den Zahlen und wollen sich noch einmal bei der Stadt erkundigen, ob eine Sanierung tatsächlich 370.000 Euro kosten würde. Über Finanzierungsmodelle haben sich die Anwohner bei ihrem Treffen ebenfalls schon ein paar Gedanken gemacht. Denkbar wäre zum Beispiel die Gründung eines gemeinnützigen Vereins oder einer Genossenschaft. Einnahmen könnten außerdem durch Crowdfounding und Sponsoring generiert werden.

Nicola Krüger (links) und Christine Nöhre setzten sich für den Erhalt des Büntecafé-Gebäudes ein. Quelle: Lisa Eimermacher

„Die Stadt trägt eine Mitschuld“

Anne Meyhöfer hatte bereits vor der Bekanntgabe des Abrisses bei der Verwaltung Interesse an der Immobilie gemeldet. Es gehe ihr nicht um eine reine Verpachtsituation, sondern auch darum, sich mit Investitionen daran zu beteiligen, das Gebäude wieder nutzbar zu machen. Sie habe jedoch keine Rückmeldung von der Verwaltung erhalten. Man habe sie lediglich auf eine Interessentenliste gesetzt und später über die Abrisspläne informiert, sagt Meyhöfer.

„Die Stadt trägt eine Mitschuld am Zustand des Gebäudes, auch wenn zwischenzeitlich Pächter für den Erhalt zuständig gewesen wären“, sagt Christine Nöhre. Sie habe das Gefühl, die Stadt wolle das Gebäude bloß loswerden – und da sei der Abriss die einfachste Lösung.

Ausschuss entscheidet am 13. März

Der Bebauungsplan von 1984 macht die Sache für die Abrissgegner zudem nicht leichter. Das Gebäude steht unter Bestandsschutz. Eine Nutzungsänderung, etwa als Büro, oder eine Erweiterung für einen Cafébetrieb sind nicht möglich. Auf dem Grundstück sollte ursprünglich eine öffentliche Spiel- und Erholungsfläche angelegt werden – so war es im Bebauungsplan festgelegt worden. Und so soll die Fläche nach dem Abriss wieder hergerichtet werden, sagte Liegenschaftenmanager Schikowski.

Am 13. März findet die nächste Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten-Ausschusses (AWL) statt. Dann wird endgültig über den Abriss entschieden. Die Abrissgegner wollen bis dahin ein schriftliches Konzept entwerfen, das sie dem Ausschuss vor der Sitzung vorstellen. Anne-Maria Gahbler, beratendes Mitglied der SPD-Fraktion im Wirtschaftsausschuss, sowie der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Quast waren auch beim Treffen der Abrissgegner anwesend. Sie wollen noch vor der Sitzung mit Mitgliedern des Ausschusses über das Anliegen der Anwohner sprechen.

Wer Ideen für eine Weiternutzung des alten Büntecafé-Gebäudes hat, wird gebeten, sich an Christine Nöhre zu wenden – per E-Mail an Treffpunkt.Buentecafe@gmail.com.

