Kinofans in Hannover können aufatmen: Der neue Film „The Irishman“ mit Robert De Niro und Al Pacino läuft jetzt doch in Hannover. Astor-Chef Hans-Joachim Flebbe lässt trotz des Konflikts mit Netflix den Streifen an zwei Tagen in seinem Kino an der Nikolaistraße über die große Leinwand flimmern.