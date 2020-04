Kita-Notbetreuung in Niedersachsen: Enttäuschte Eltern, verunsicherte Träger 

Hannover

Ramona Schumann musste den Frust einfach rauslassen. Bei Twitter veröffentliche die Bürgermeisterin von Pattensen kürzlich zwei Kurznachrichten, die nur als Kritik der SPD-Politikerin am SPD-geführten niedersächsischen Kultusministerium verstanden werden können. Wenige Stunden später entschuldigt sich die Bürgermeisterin: „Mir tut die Schärfe leid – aber das war in dem Moment einfach zu viel.“

Anzeige

Was Schumann und viele weitere Stadtoberhäupter so aufgeregt hat, ist die von der Landesregierung am vergangenen Freitag angekündigte Ausweitung der Notbetreuung – mit der Maßgabe, dass bereits ab Montag mehr Eltern ihre Kinder in Notgruppen geben können sollten. „Die Schulen haben für die Öffnung eine Woche Vorbereitungszeit bekommen, wir gerade einmal das Wochenende“, sagt Schumann. Inzwischen gab es klärende Gespräche zwischen Kommunen und Land, aber die Frage bleibt: Wie sollen Städte, Gemeinden und freie Träger das so schnell organisieren?

Weitere HAZ+ Artikel

Die Ausweitung der Kita-Notbetreuung hat auch nach Ansicht großer Träger bei vielen Eltern zu Verunsicherung und Missverständnissen geführt. Die Nachfrage sei in dieser Woche „deutlich erhöht“, sagte der Vorstandssprecher der Diakonie, Hans-Joachim Lenke, am Dienstag. Viele Eltern gingen davon aus, dass alle, die etwa in den wieder geöffneten Geschäften arbeiten, auch einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekämen. „Dem ist nicht so. Das führt natürlich zu Enttäuschungen und Ärger, den unsere Kita-Leitungen zu spüren bekommen.“ Die Diakonie betreibt in Niedersachsen rund 700 evangelische Kindertagesstätten.

150 Neuanträge seit Montag

„Das Land hat Hoffnungen geweckt, und wir können in vielen Fällen nicht helfen“: Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann. Quelle: Marian Prill

Auch die Stadt Pattensen ist seit Montag mit einer Vielzahl von Anträgen konfrontiert. 150 gingen neu ein. Wie die Stadt den Bedarf decken soll, wird gerade geklärt. „Das ist wirklich schwer“, sagt Schumann. „Wir sehen die Not der Eltern. Das Land hat Hoffnungen geweckt, und wir können in vielen Fällen nicht helfen.“

In Hannover, wo in der vergangenen Woche 780 Kinder in der Notbetreuung waren, gibt es derzeit noch Kapazitäten. „Die Nachfrage ist gestiegen“, sagt eine Sprecherin. „Aktuell können die Bedarfe noch vollumfänglich erfüllt werden.“ Die Stadt plant mit 2080 Plätzen – das entspreche der vom Land vorgegebenen Zielzahl von acht Prozent der Kinder.

Das Dilemma der Kita-Träger: Einerseits soll laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) noch immer oberste Prämisse sein, dass der „Infektions- und Gesundheitsschutz weiterhin Vorrang“ hat. Gleichzeitig ermöglicht das Land deutlich mehr Berufsgruppen, einen Antrag zu stellen. Ging es bis letzte Woche ausschließlich um systemrelevante Berufe wie Mediziner, Pfleger und Feuerwehrleute, ist der Kreis nun deutlich weiter. Einen Rechtsanspruch gibt es gleichwohl nicht. Und entscheiden sollen das die freien Träger und Kommunen vor Ort.

Begehrlichkeiten geweckt

Auch die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) sieht eine deutliche Zunahme der Anfragen. Zahlen lägen für diese Woche noch nicht vor, sagt Ingrid Kröger, die als Fachbereichsleiterin für 49 Kitas in der Region Hannover zuständig ist. Die Rückmeldung aus den einzelnen Einrichtung sei aber: „Es kommen deutlich mehr Anträge“ – in einigen Kitas mehr, als Plätze zur Verfügung stehen. Die Aufnahmekriterien müssten dringend nachgeschärft werden, forderte AWO-Landesgeschäftsführer Marco Brunotte. „Hier brauchen wir als Träger mehr Handlungssicherheit, besonders vor dem Hintergrund begrenzter Kapazitäten.“

„Hier brauchen wir als Träger mehr Handlungssicherheit, besonders vor dem Hintergrund begrenzter Kapazitäten“: Längst nicht alle Kinder sollen zurück in die Kita dürfen, doch der Bedarf an Notbetreuungsplätzen scheint das Angebot zu übersteigen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Voraussetzung für die Notbetreuung ist neuerdings, dass mindestens ein Erziehungsberechtigter „in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeitet. „Das ist für Eltern und Kita-Leitungen schwer verständlich und bedarf guter Erläuterungen, wenn nur wenige zusätzliche Plätze zu vergeben sind“, sagte Diakonie-Vorstandssprecher Lenke. Praktische Leitfäden für Eltern und Einrichtungen fehlten aber. Den Kita-Trägern bereiten zudem die Beschäftigten Sorge, sagte Lenke. „Viele Erzieherinnen sind älter und haben Vorerkrankungen. Auch dadurch können die Kapazitäten nur behutsam und nicht überall erweitert werden.“

Spielraum für die Träger

Das Kultusministerium betonte nach einer Telefonschalte mit den kommunalen Spitzenverbänden, dass die Kita-Träger Spielraum bei der Umsetzung der Notbetreuung hätten. Das gelte etwa für den Hinweis des Ministeriums, dass nicht mehr als fünf Kinder in einer Gruppe zusammenkommen sollen. Zudem sei die beispielhafte Nennung von Berufsgruppen, die die Betreuung für ihre Kinder nutzen können, weder vollständig noch lasse sich daraus ein Rechtsanspruch ableiten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Karl Doeleke und Christopher Weckwerth