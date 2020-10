Hannover

Auch im Umland von Hannover gibt es immer noch einen Mangel an Betreuungsplätzen für Krippen- und Kita-Kinder. Das zeigt der neueste Kindertagesstättenbericht für den Zuständigkeitsbereich des Jugendamts der Region Hannover, der jetzt im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. In den 16 Kommunen, für die die Regionsverwaltung zuständig ist, fehlen 571 Krippen- und 744 Kindergartenplätze.

Auch in Kommunen mit eigenem Jugendamt wie beispielsweise Laatzen, Lehrte oder auch der Landeshauptstadt Hannover ist diese Not – wie berichtet – zurzeit zu beobachten.

Entschärfung bei den Drei- bis Sechsjährigen

Allerdings: Speziell bei den Kita-Plätzen für Drei-bis Sechsjährige, bei denen in der Vergangenheit besonders großer Mangel herrschte, scheint sich die Situation zu entschärfen. Dem Bericht der Regionsverwaltung zufolge ist die durchschnittliche Betreuungsquote der Kinder dieses Alters von 94 auf 95,7 Prozent gestiegen. Die verbesserte Kinderbetreuung gelang, obwohl die Zahl der Drei- bis Sechsjährigen auf 14.658 Kinder (im Vorjahr: 14.391) stieg. Zudem entschieden sich Eltern auch noch 417-mal, die „Flexi“-Regel zu gebrauchen und ihre Kinder noch ein Jahr im Kindergarten zu lassen statt sie in die Schule zu schicken.

„Die Prognosen für die nächsten Jahre zeigen, dass sich die Versorgungsquoten deutlich verbessern werden“, sagte Sozialdezernentin Andrea Hanke im Jugendhilfeausschuss. Beim Ausbau der Plätze will die Region allen 21 Kommunen überdies mit bis zu insgesamt 13 Millionen Euro Baukostenförderung bis 2023 unter die Arme greifen. Bis zu 500.000 Euro stünden für die Kindertagespflege zur Verfügung. Daneben unterstütze man alle Kommunen mit bis zu 2,5 Millionen Euro pro Jahr dabei, kurzfristige Plätze durch Anmietung von Räumen oder Modulbauten zu schaffen.

Barsinghausen ist Schlusslicht

Den Eindruck, dass der Gipfelpunkt der Kita-Krise in der Region überwunden ist, konnte man auch schon bei der Vorstellung des Kita-Berichts 2020 der Stadt Hannover im Mai dieses Jahres haben. Damals betonte die Verwaltung, man glaube, bereits 2021 wieder eine Versorgungsquote von an die 100 Prozent erreichen zu können. 2019 lag sie allerdings bei den Drei- bis Sechsjährigen noch nur bei 97,6 Prozent. In den 16 Kommunen der Regions-Jugendamtes sind die Betreuungsquoten sehr unterschiedlich. Schlusslicht bildet Barsinghausen mit 88,7 Prozent. In Uetze dagegen sind es 107, 5 Prozent.

Quoten von mehr als 100 Prozent resultieren unter anderem aus dem Vorhalten von Platzkapazitäten für Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt werden sowie aus Bau- und Zuzugsverzögerungen in Neubaugebieten. Dass die Quote in der Region überhaupt unter 100 Prozent sank, ist allerdings umso bemerkenswerter, weil Eltern eigentlich einen rechtlichen Anspruch auf die Betreuung ihres Kindes haben. Bekommt ein Kind keinen Platz, können Eltern klagen.

Von Jutta Rinas