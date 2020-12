Limmer

Sie haben mit viel Nachdruck protestiert, und sie waren erfolgreich: Eltern und Kinder haben erreicht, dass die geplante Schließung des Horts der kirchlichen Kita St. Nikolai um ein Jahr verschoben wird. „Das ist eine gute Nachricht“, sagt Tillman Krüger, einer der Väter. Nun haben die Familien zumindest Gewissheit, dass ihre Kinder noch bis Ende Juli 2022 in der Einrichtung an der Sackmannstraße bleiben können. Danach aber will der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband die Hortgruppe aufgeben, um stattdessen Krippenplätze einzurichten.

In der Kita St. Nikolai gibt es zurzeit drei Kindergarten- und eine Hortgruppe. Die Nachfrage nach Krippenplätzen nehme deutlich zu; diese könne man an dem Standort in Limmer aber bisher nicht anbieten, erklärt der zuständige Superintendent Karl Ludwig Schmidt. Daher sei die Entscheidung gefallen, das Angebot entsprechend auszubauen – zu Lasten des Hortes, der dann weichen müsste. Zunächst war im Gespräch, diesen Ende Juli 2021 zu schließen.

Protestbriefe und bunte Transparente

Als die Eltern Ende November von diesen Plänen erfuhren, seien sie alarmiert gewesen, berichtet Krüger. „Wir waren vor allem überrascht von der Vehemenz, mit der das vorgetragen wurde.“ Zwar seien die Betreuungsverträge für die Kinder immer nur auf ein Jahr befristet gewesen. Doch bisher sei es eine reine Formsache gewesen, diese fortzuführen. Binnen eines Jahres im Stadtteil adäquate Alternativen zu finden, wäre nicht möglich gewesen, meint der Vater. Generell seien Eltern und Kinder begeistert von dem „herausragenden pädagogischen Konzept“ der Hortgruppe von St. Nikolai, das auf Mitbestimmung aller Beteiligten setze, lobt Krüger. „Das ist eine Wohlfühloase für die Kinder.“ Die malten denn auch eifrig bunte Protesttransparente, die Mütter und Väter schrieben entsprechende Briefe an den Superintendenten.

Offenbar erzielten sie damit Wirkung. „Wir haben noch einmal überlegt, welchen Kompromiss wir anbieten können“, sagt Schmidt. So habe sich der zuständige Kindertagesstättenausschuss darauf geeinigt, die Frist für die Hortgruppe zu verlängern. Insbesondere die Tatsache, dass die Grundschule Am Kastanienhof noch mitten in den Umbauarbeiten stecke, habe dazu beigetragen. Sie soll zu einer Ganztagsgrundschule ausgebaut werden – Grundlage ist das von der Stadt beschlossene Konzept, Horte mittel- bis langfristig aufzugeben und durch schulische Ganztagsangebote zu ersetzen.

Umbauzeit soll gestrafft werden

Vor diesem Hintergrund halte auch der Stadtkirchenverband daran fest, die Hortgruppe zu schließen, stellt Schmidt klar. Nach seinen Worten sind die 20 verfügbaren Plätze schon seit Längerem nicht mehr vollständig ausgebucht, sodass Jahr für Jahr ein Defizit entstehe. Die Pläne sähen nun vor, ab August 2022 eine Krippengruppe in den jetzigen Räumen des Horts zu betreiben. Um das zu realisieren, könnte die dafür nötige Umbauzeit gestrafft werden, erläutert der Superintendent. Bis Ende 2021 könnte die Hortgruppe dann in ihren jetzigen Räumen bleiben.

Um aber einen Verbleib der Hortkinder bis zum Ende des Kindergartenjahres im Sommer 2022 zu gewährleisten, werden für sieben Monate noch andere Räume benötigt. Daher hat der Stadtkirchenverband nun Gespräche mit der St.-Nikolai-Gemeinde aufgenommen – mit dem Ziel, Räumlichkeiten im Gemeindehaus anzumieten. Auch eine Zustimmung der Landesschulbehörde zu einer solchen Lösung ist noch erforderlich.

Eltern hoffen auf weitere Gespräche

Die Eltern seien froh über das Entgegenkommen des Kita-Trägers, sagt Tillman Krüger. Am liebsten aber hätten sie eine dauerhafte Zusage für die Zukunft des Hortes. Der Vater sieht das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Man hat uns zugesagt, mit uns im Gespräch zu bleiben – darauf werden wir zurückkommen.“

Von Juliane Kaune