Hannover

Heute gibt es Milchreis in der Kita Zachäus-Kids. Die Kinder bedienen sich selbst und kratzen die klebrige Masse mit mehr oder weniger Geschick aus der Schüssel. „Super machst du das, Selda. Lass jetzt mal Finn ran.“ Inmitten der vier kleinen Tische beobachtet Nadine Tünnermann aufmerksam, wo Hilfe nötig ist, erklärt und ermutigt, mahnt und tröstet. „Es dampft noch richtig! Ist es dann kalt oder warm?“ Die Sozialassistentin spricht die Gruppe an und wendet sich einzelnen Kindern zu, wiederholt häufig: „Puste, es ist noch warm.“ Kollegin Verena Stampehl holt derweil Essen und verteilt Erdbeeren auf die Teller. Für die gibt es zur Sicherheit keine Selbstbedienung.

So sieht der Alltag in einem evangelisch-lutherischen Kindergarten in Hannover-Burg aus. Im Normalfall arbeiten die beiden Frauen zu zweit in ihrer Gruppe mit bis zu 25 Kindern. Dass die Landesregierung in einigen Jahren eine dritte Kraft – allerdings nur halbtags – in die Kindergartengruppen schicken will, findet das Team der Zachäus-Kids grundsätzlich gut. „Es ist aber verwunderlich, wie viele Jahre das Land dieses Thema nicht ernsthaft angegangen ist“, sagt Kita-Leiter Joachim Heyrath. Denn Forderungen nach mehr Fachpersonal für die Drei- bis Sechsjährigen gibt es seit Langem.

Kindergarten bereitet auf das spätere Leben vor

Inzwischen verbringen Kinder in Hannover meist acht Stunden am Tag in der Kita. Wichtige und wertvolle Zeit. „Nach der Familie sind wir die Ersten, die Kinder auf ihr weiteres Leben vorbereiten“, sagt Heyrath. Es gibt viel zu lernen: einen eigenen Standpunkt zu vertreten, die Anforderungen der Gruppe wahrzunehmen und mit Kompromissen umzugehen. Einwandererkinder sollen besser Deutsch lernen und alle sollen souverän darin werden, Alltagstätigkeiten zu bewältigen. Sich anziehen, den Tisch decken, die Terrasse fegen.

„Wir brauchen Zeit, um uns den Kindern zuzuwenden“: Erzieherin Susanne Herrera-Lumach. Quelle: Irving Villegas

„Wir wollen sie stärken und ermutigen. Dafür brauchen wir genügend Personal und damit Zeit, damit wir uns den Kindern zuwenden können“, erklärt der Kita-Leiter. Grundlegende Fähigkeiten und Selbstvertrauen müssten so solide wie möglich vermittelt werden, meint der 67-Jährige. „Das lässt sich nicht alles später in einer Art Reparaturbetrieb auffangen.“

Erzieherinnen brauchen Zeit für jedes Kind

Im Detail gehen die Pläne der Landesregierung dem Pädagogen deshalb auch nicht weit genug. Das Land will ab 2023 Auszubildende mit 15 Stunden einsetzen, ab 2027 eine Halbtagskraft mit 20 Stunden pro Gruppe. Aus Sicht Heyraths und vieler Fachleute sind dagegen drei Fachkräfte mit der Ausbildung als Sozialassistentin oder Erzieherin in Vollzeit das Minimum für eine Kindergartengruppe.

Auch am Mittwoch vor dem niedersächsischen Landtag in Hannover haben Fachkräfte ihrer Forderung nach einem zügigeren Personalausbau Nachdruck verliehen: Rund 60 Erzieherinnen und Erzieher demonstrierten vor dem Landesparlament, während drinnen die Politiker über das neue Kita-Gesetz debattierten. Bei der Kundgebung sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski, das Gesetz sei ein „erster zaghafter Schritt, jedoch längst nicht ausreichend“.

Unzufrieden mit dem neuen Kita-Gesetz: Rund 60 Demonstrantinnen und Demonstranten haben am Mittwoch einen zügigeren Ausbau des Personal gefordert, als er bisher geplant ist. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Dritte Kraft hilft Engpässe beim Personal abzufedern

Mit einer vollen dritten Kraft ließen sich auch Engpässe besser abfedern, wenn plötzlich mehrere Mitarbeiter erkrankten und keine Vertretung mehr greifbar sei, sagt Kita-Leiter Heyrath. „Wenn wir zu wenig Personal haben, ist das wie ein Teufelskreis.“ Erzieherinnen kurierten sich nicht richtig aus, verausgabten sich und fielen wieder aus. Das erhöhe die Belastung der anderen. Eine bessere Personalausstattung würde deshalb auch die Attraktivität des Berufs erhöhen und gegen den Fachkräftemangel wirken.

In der Zachäus-Kids-Kita hat Sozialassistentin Verena Stampehl drei Jahre lang neben dem Beruf noch eine Ausbildung zur Erzieherin aufgesattelt und steht jetzt kurz vor deren Ende. An zwei Wochentagen musste die 42-Jährige dafür zwei Stunden früher gehen – und es gab keine Vertretung. Kollegin Nadine Tünnermann kümmerte sich dann meist allein um die gut 20 Kinder. Stampehl wird nun bald angemessener bezahlt und fühlt sich ihrer Kollegin verbunden. „Sie hat das mitgetragen. Ich kann ihr dafür nur danken.“

Von Bärbel Hilbig