Hannover

Bekommen im jetzt beginnenden Kindergartenjahr alle angemeldeten Kinder in Hannover einen Platz in Krippe oder Kindergarten? Das Familien-Servicebüro der Stadt geht aktuell davon aus. Das ist umso erstaunlicher, weil es 2018/2019 einen deutlichen Einbruch im Angebot gab. Es fehlten Betreuungsplätze in Krippe und im Kindergarten trotz des Rechtsanspruchs, den Eltern darauf ab dem ersten Lebensjahr ihres Kindes haben.

Die Mitarbeiter im Familien-Servicebüro berichten nun, dass es in fast allen Stadtbezirken noch freie Betreuungsplätze gibt. Eine Ausnahme sind Linden-Limmer sowie Ahlem-Badenstedt-Davenstedt. Kindertagesstätten sowie Tagesmütter melden der zentralen Stelle aktuell täglich noch freie Plätze. Die Mitarbeiter leiten die Angebote kurzfristig an suchende Eltern weiter.

Reichen die Kita-Plätze in Hannover ?

Im Juni hatte die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss bereits eine optimistische Prognose für das Kindergartenjahr 2020/21 abgegeben. Durch temporäre Kita-Plätze, sprich Container, und Neubauten sollte das Angebot ausgeweitet werden und dem Bedarf dann weitgehend entsprechen. Aktuell gibt es in Hannover 6680 Krippenplätze sowie 15.457 Betreuungsplätze im Kindergarten.

Durch die Corona-Pandemie haben sich dieses Mal Anmeldung und Zusagen für Kita-Plätze verzögert. Eltern konnten Einrichtungen nicht besichtigen oder nur, wenn keine Kinder mehr im Haus waren. In Hannover läuft die Anmeldung seit diesem Jahr über ein zentrales Kita-Onlineportal mit gut 260 Einrichtungen in allen Stadtteilen, dem sich aber nicht alle Anbieter angeschlossen haben. „Manchmal ruckelt es noch ein bisschen. Wenn Kitas einen Vertrag mit Eltern schließen, müssen sie diesen Platz abmelden. Das passiert nicht immer“, berichtet Ingrid Kröger, Kita-Fachbereichsleiterin der AWO.

Unzureichendes Angebot im Umland

Etliche Umlandkommunen haben den Rechtsanspruch auf Betreuung seit einigen Jahren nicht mehr ausreichend erfüllt. Zu den Gründen für das unzureichende Angebot zählen Zuzüge und ein nicht ausreichend abgeschätzter Geburtenanstieg. „Der Bedarf ist auch durch die kostenfreie Kita gestiegen“, erklärt Carsten Fricke, Sprecher der Stadt Seelze. Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor: Im Jahr 2018 konnten Eltern erstmals ihre Kinder, die zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, freiwillig vom Schulbesuch zurückstellen lassen. Das hatte die Nachfrage nach Kindergartenplätzen zusätzlich in die Höhe schnellen lassen.

Im Umland kämpfen einige Kommunen noch erheblich, ihr Angebot dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. So plant Wunstorf mehrere neue Kitas, die allerdings erst nächstes Jahr an den Start gehen. „Vor Jahren meldeten nur rund 30 Prozent der Eltern ihr Kind in der Krippe an, jetzt liegen wir bei 50 Prozent und das geht weiter nach oben“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

Ein Extra-Jahr im Kindergarten – wegen Corona?

Einige Kommunen berichten, dass Eltern dieses Jahr noch stärker als zuvor davon Gebrauch machen, ihr Kind von der Einschulung zurückzustellen. In Garbsen haben sich 70 Familien dazu entschieden. „Das ist mehr als in den beiden Jahren davor und belegt Plätze im Umfang von drei Kindergartengruppen“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Auch in Burgwedel verlängern wesentlich mehr Kinder als in den Vorjahren ihre Zeit im Kindergarten. Die Mutmaßung: Möglicherweise wollen Eltern ihrem Kind die Einschulung unter Corona-Bedingungen ersparen.

Von Bärbel Hilbig