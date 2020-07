Hat die Stadt Hannover zu wenig Erzieher, um ab August in den Kindertagesstätten in den Normalbetrieb zurückzukehren? Warum werden die freien Stellen nicht besetzt? Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski erklärt im HAZ-Interview, warum sie trotz der Probleme keinen Notstand in der Betreuung sieht.