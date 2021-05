Hannover

Endlich wieder nicht nur mit den Kindern aus der Bären-, Igel- oder Hasengruppe spielen, sondern mit allen Kindern aus allen Kita-Gruppen. Endlich wieder ungestört durch die ganze Kita stromern oder über das gesamte Außengelände toben, statt nur – wie bisher – über einen abgesperrten Teil. Die Rückkehr der hannoverschen Kitas in den sogenannten Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen ist für Kinder gleichbedeutend mit der Rückkehr wichtiger (Bewegungs-)freiheiten.

Seit einer Woche liegt der Inzidenzwert in der Region Hannover konstant unter 50. Deshalb dürfen die zuvor strikt getrennten Kitagruppen sich jetzt wieder mischen. Viele Kita-Leitungen in Hannover allerdings trauen der unverhofften neuen Freiheit noch nicht so recht. Viele Einrichtungen seien noch vorsichtig, öffneten ihre Räumlichkeiten erst nach und nach für alle Kinder, sagt beispielsweise Uta Funke, im evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband für die pädagogische Leitung der Kitas zuständig. Grundsätzlich sei es befreiend, jetzt wieder wieder mit offenen Konzepten arbeiten zu dürfen. Aber wenn es Corona-Infektionen gebe, sei eben unter Umständen die gesamte Kita betroffen.

48 Corona-Infektionen in den Kitas

Ganz von der Hand zu weisen ist diese Vorsicht nicht: In der Region Hannover gibt es nach Angaben der Regionsverwaltung derzeit 48 Corona-Infektionen in Kitas. 40 Kinder verteilt auf 30 Einrichtungen sind positiv auf den Coronavirus getestet. In sechs Einrichtungen sind regionsweit 8 Mitarbeiter infiziert. Allein in der Stadt Hannover verteilen sich 19 positiv getestete Kinder auf 12 Einrichtungen. Sechs Mitarbeiter in fünf Einrichtungen haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Dass die Angst dennoch abgenommen hat, hat wohl auch damit zu tun, dass viele Mitarbeiter mittlerweile geimpft sind. Zwei Drittel der Belegschaft seien bereits zweimal geimpft, sagt Funke, Ende Juni erfolgten die letzten Zweitimpfungen. Rund 80 Prozent der Belegschaft schätzt sie, wollten sich impfen lassen.

Eltern freuen sich über Früh- und Spätdienste

In den städtischen und in den AWO-Kitas ergibt sich ein ähnliches Bild. Alle impfwilligen Erzieher seien mindestens einmal geimpft, die Zweitimpfungen fänden, abhängig vom Erstimpfstoff aktuell, beziehungsweise im Juli statt, heißt es von Seiten der Stadt. Eltern seien erleichtert, dass endlich wieder Früh- und Spätdienste angeboten würden, sagt Heike Rahlves, stellvertretende Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten der AWO Region Hannover. Manche Kinder seien lange nicht in den Einrichtungen gewesen. Es gebe Kinder, denen es seltsam vorkomme, wieder mit anderen zu spielen, sozial mit ihnen umzugehen. „Der Kita-Alltag wird erst einmal nicht mehr so sein wie vor der Pandemie“, sagt sie.

Von Jutta Rinas