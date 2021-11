Hannover

In Hannovers Kitas steigt die Zahl der Corona-Infektionen zur Zeit von Tag zu Tag. Grund genug zu fragen, wie Kitakinder und Personal sich besser schützen können. Zumal die meisten Kitakinder auch nach der Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs in der EU für Fünf- bis Elfjährige nicht geimpft werden können.

Abstandsgebote einzuhalten ist unter Kleinkindern unmöglich. Masken – in der Schule Pflicht – sind im Kita-Alltag für Kinder ebenfalls kein praktikabler Schutz und werden auch vom Personal oft nicht genutzt, weil der Gesichtskontakt für Kleinkinder besonders wichtig ist. Was also bewirken die neuen Corona-Regeln in den hannoverschen Kitas? Wie ist die Situation zur Zeit dort?

Wie viele Corona-Infektionen gibt es?

Nach Angaben eines Regionssprechers gab es zuletzt regionsweit in den Kitas 175 Fälle (120 Kinder, 55 Mitarbeiter) verteilt auf 113 Kitas in der Region (Stand Donnerstag). Noch Anfang vergangener Woche waren es nur 68 Infektionen in der Region Hannover in 57 Einrichtungen gewesen (40 Kinder, 28 Mitarbeiter). Viele Kitas können den Betrieb zeitweilig nur eingeschränkt oder gar nicht aufrechterhalten.

Bis zu zweimal in der Woche müsse zur Zeit eine Kita schließen, sagt Uta Funke, pädagogische Leiterin der Kitas des evangelischen Stadtkirchenverbandes. Dazu gebe es Schließungen von Gruppen in den Kitas. Man rechne im Grunde in jedem Moment mit einer neuen Mitteilung über einen positiven Test, sagt auch AWO-Chef Burkhard Teuber. Manchmal müsse man kleine Gruppen schließen, manchmal eine ganze Kita.

Wie viel Personal in den Kitas in Hannover ist geimpft?

Die Impfquote unter den Mitarbeitern ist durchgängig hoch. Rund 90 Prozent seien geimpft, schätzen Stadtverwaltung, AWO und Kinderladeninitiative gleichermaßen. Beim Stadtkirchenverband heißt es, die Quote liege deutlich über 90 Prozent. Nur ganz vereinzelt seien Mitarbeiter nicht geimpft.

Welche Regeln gelten für Eltern? Wie laufen beispielsweise Elternabende ab?

Das niedersächsische Kultusministerium empfiehlt bei Elternabenden, der Eingewöhnung oder ähnlichen Veranstaltungen nicht nur 3G (also den Zutritt von Geimpften, Genesenen und Getesteten), sondern 2Gplus. Demnach müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test vorweisen. Ungeimpfte Eltern könnten die Kita auch mit negativem Test nicht mehr betreten.

In den städtischen Kitas gilt bislang bei solchen Veranstaltungen die 2-G-Regelung. Maßgabe sei allerdings zu prüfen, welche Veranstaltungen neben Elterngesprächen tatsächlich noch zwingend notwendig seien, heißt es.

Aus Gründen des Pandemieschutzes finde nur was nötig sei statt, heißt es auch beim Stadtkirchenverband. AWO und Kinderläden betonen den Einsatz digitaler Medien. Die allermeisten Eltern seien doch so ausgestattet, dass sie von zu Hause teilnehmen könnten, sagt AWO-Kitachef Teuber. Auch viele Kinderläden schätzen den Online-Elternabend, weil er den sichersten Schutz vor der Pandemie bietet. Er ermögliche zudem allen Eltern die Teilnahme, auch denen, die sich nicht impfen lassen könnten, wie zum Beispiel Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, sagt Sandra Schnieder von der Kinderladeninitiative. Das sei in Kinderläden ein wichtiger Aspekt.

Der Dezember ist in Kindertagesstätten traditionell ein Feiermonat: Adventsfeiern, Nikolaus- und Weihnachtsfeiern stehen an. Wer also darf teilnehmen?

In den städtischen Einrichtungen gilt 2G; Kinder dürfen ohne 2-G-Nachweis teilnehmen. Angesichts der pandemischen Lage seien aber alle Einrichtungen angehalten sehr genau abzuwägen, ob eine Feier unbedingt stattfinden müsse.

„Bei uns gibt es bis Ende Dezember keine Feiern mit Eltern“, sagt Uta Funke vom Stadtkirchenverband. Mitarbeiter und Kinder feierten selbstverständlich miteinander. Aber: „Wir wollen die Eltern aus Infektionsschutzgründen nach Möglichkeit aus der Kita heraushalten – und die Eltern bei uns gehen da mit“, sagt Funke.

Dass Eltern nicht bei den Feiern dabei sein könnten, habe nicht nur negative Seiten, betont Heike Rahlves, stellvertretende Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten der AWO. Man habe schon bei den Laternenumzügen gemerkt, dass Kinder es durchaus genössen, wenn sie mal ohne Eltern feierten, sagt sie. Sie schätzten es, wenn sie eine eigene Welt, einen eigenen Raum für ihre Bedürfnisse hätten, in denen vor allem ihre Themen – Bauen, Spielen, Freunde – eine Rolle spielten. Eltern seien oft enttäuscht, aber man bitte sie, aus Infektionsschutzgründen durchzuhalten.

In Kinderläden, in denen Elternmitarbeit eine große Rolle spielt, sind Weihnachtsfeiern mit den Eltern traditionell eine wichtige Sache. Dennoch setzten die meisten Kinderläden auf Feiern für Kinder mit Mitarbeitern und ohne Eltern. Im Sommer konnte man Treffen noch nach draußen verlegen, das gehe jetzt nicht mehr, sagt Sandra Schnieders.

Wie sieht es mit Tests für Mitarbeiter aus?

In städtischen Kitas können sich Mitarbeiter zweimal in der Woche mit Tests untersuchen, die die Stadt als Arbeitgeber bereitgestellt hat. An den übrigen drei Tagen müssen sie Tests vorlegen, die in Testzentren, in Apotheken oder bei Hausärzten durchgeführt worden sind. Selbsttests werden nicht anerkannt. Bei der AWO dagegen müssten Mitarbeiter laut AWO-Chef Teuber täglich zertifizierte Tests aus Testzentren oder Ähnlichem vorlegen. Für Testungen unter Aufsicht fehle schlicht das Personal, sagt er. Dasselbe gilt auch beim Stadtkirchenverband.

Wird es in hannoverschen Kitas zum Schutz vor Corona zum Einsatz von CO2-Ampeln kommen?

Bislang lautet die Antwort der Stadtverwaltung: jetzt noch nicht. Derzeit fördere das Land CO2-Ampeln und Infektionsschutzampeln nur für den Schulbereich mit 80 Prozent, heißt es. Eine Förderung durch ein Bundesprogramm sei erst demnächst zu erwarten, sagte Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski im städtischen Jugendhilfeausschuss. Hannover statte jetzt testweise die ersten Schulen mit den technisch etwas aufwändigeren Infektionsschutzampeln aus. Als einzige Kita Hannovers sei die Kita Rotekreuzstraße dabei. Nach der ersten Auswertung dieser Test-Kita werde man sich mit den CO2-Ampeln beschäftigen.

Kita-Träger wollen die Ampel. Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der unter anderem die Caritas und der Paritätische angehören, hat schon Ende Oktober im Jugendhilfeausschuss beantragt, dass Kitas mit CO2-Ampeln ausgestattet werden. Jeder wisse, wie leicht man vor allem im trubeligen Kita-Alltag das Lüften vergesse, sagt AWO-Chef Burkhard Teuber.

Auch Kinder könnten schwere langfristige Folgen einer Infektion mit Covid-19 haben, Kitas hätten überdies aufgrund von Infektionen mit Schließungen zu kämpfen, sagt er. Da sei eine CO2-Ampel ein guter Schutz.

CO2-Ampeln geben einen Hinweis, wenn sich die Luftqualität verschlechtert. Sie messen in Räumen die Konzentration von Kohlendioxid und zeigen an, wann gelüftet werden sollte. Sie sind schlichter gebaut als die Infektionsschutzampeln und billiger. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten auf 120 bis 150 Euro, eine Infektionsschutzampel koste 420 Euro.

Von Jutta Rinas