Hannover

Monatelang hat die Stadt Hannover auf Elternbeiträge zur Kita-Betreuung verzichtet, weil aufgrund der Pandemie nur Notgruppen zugelassen waren – das soll sich ändern. Grundsätzlich könnten jetzt alle Kinder wieder betreut werden, heißt es vonseiten der Stadt. Im Mai werde man noch nicht Beiträge in voller Höhe verlangen. Erst ab Juni werden Eltern wieder komplett zur Kasse gebeten, vorausgesetzt, die Corona-Infektionszahlen in Hannover bleiben weiterhin niedrig. Der Rat hat dieser Regelung am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt.

Drei Varianten

Die Stadt hat drei Varianten als Übergangslösung vorgesehen. Sie richten sich danach, wie lang Kinder tatsächlich betreut werden. Werden Kinder in einer Kita mindestens in der Hälfte der vertraglich vereinbarten Zeit betreut, müssen Eltern auch 50 Prozent des Beitrags zahlen sowie 50 Prozent des Essensgelds. Werden Kinder sogar im vollen Umfang umsorgt, fällt auch ein Beitrag in voller Höhe an. Die Stadt verzichtet auf einen Beitrag, wenn Kinder weniger als die Hälfte der vereinbarten Zeit betreut wurden.

Die Stadt geht davon aus, dass die meisten Eltern im Mai nur die Hälfte ihres Beitrags zahlen werden.

Von Andreas Schinkel