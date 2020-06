Hannover

Donnerstag, der 12. März. An diesem Tag hat der fünfjährige Luke seine Lieblingserzieherin das letzte Mal gesehen. Dass das ein Donnerstag war, weiß sein Vater Björn Höhne noch ganz genau, weil darauf Freitag, der 13., folgte – und am Montag die Schließung der Kita seines Sohnes.

Seit Monaten sind die Kitas in Niedersachsen zu, beziehungsweise auf Notbetrieb für Kinder umgestellt, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Lukes Vater gehört nicht dazu. Auch die erweiterte Notbetreuung, die am 11. Mai etwa für Kinder mit besonderem Bedarf in Kraft getreten war, schließt Luke nicht mit ein. Deswegen stehen Höhne und sein Sohn am Dienstagnachmittag mit anderen Eltern in Hannover auf dem Platz der Göttinger Sieben und demonstrieren.

„Zumindest für zwei bis drei Tage“

Sie wünschen sich, dass ihre Kinder wieder regelmäßig in die Kita dürfen – „zumindest für zwei bis drei Tage die Woche“, sagt Höhne. Den Kinder fehlten nicht nur die Erzieher und Erzieherinnen, sie bräuchten auch den Kontakt zu anderen Kindern.

Luke Höhne (links vorn) und David Haupt (rechts vorn) demonstrieren mit ihren Vätern Björn Höhne (links) und Oliver Haupt (rechts) dafür, dass die Kitas wieder öffnen. Quelle: Katrin Kutter

Er und zwei weitere Elternteile aus der Kita seines Sohnes haben deswegen im Namen ihrer Kinder einen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) geschrieben. Die Kinder gehen in eine städtische Kita. „Wir waren schon auf Spielplätzen, im Schwimmbad und beim Turnen. Warum dürfen wir nicht in den Kindergarten?“ heißt es in dem Brief. Und weiter: „Ein Cousin aus Hamburg darf schon wieder in den Kindergarten. Warum wir hier in Hannover nicht?“

Kinderturnen als Wochenhöhepunkt

Lukes Wochenhöhepunkt sei gerade das Kinderturnen beim TKH, das er zusammen mit seinem Freund David besucht, erzählt Vater Björn. Es sei eine halbe Stunde, in der er immerhin einige wenige Freunde treffen kann. David und Luke sind direkt vom Training zur Demo gekommen. Er sei fünf Jahre alt, sagt David. „Ich auch!“, quiekt Luke. Er hält ein Plakat hoch, darauf steht: „Ich möchte in meine Kita“.

Nach Angaben des niedersächsischen Kultusministeriums könnte es tatsächlich bald soweit sein: Ab dem 22. Juni dürfen wieder alle Kinder in Niedersachsen in ihre Kita zurückkehren – das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag mitgeteilt.

Gleichzeitig schränkte er ein: „Es wird aber kein Regelbetrieb sein wie vor Corona.“ Die Kinder dürfen also zurück, sofern sie können. Ob das möglich ist, hängt oftmals von der Situation in den Kitas ab – die Organisation der Betreuung liegt bei den Trägern.

„100-prozentig hochfahren sehr unwahrscheinlich“

Wie genau diese Wiederöffnung ablaufen könnten, darüber diskutierten am Dienstag auch die Kita-Träger. Sie waren offenbar zumindest teilweise von den Nachrichten aus dem Kultusministerium überrascht worden. „Wir kümmern uns jetzt ab heute darum, die komplette Öffnung vorzubereiten“, sagte Karl Ludwig Schmidt vom Stadtkirchenverband Hannover am Dienstagmittag. Der Verband betreibt 44 Kitas, dazu kommen 24 in kirchengemeindlicher Trägerschaft, die er betreut.

Die größte Schwierigkeit bei der Organisation der Öffnungen ist neben Sicherheits- und Hygienevorkehrungen der Mangel an Personal: „Es kommt darauf an, wie viele aus dem Homeoffice zurückkommen“, sagt Schmidt. Er und sein Team müssen nun abfragen, welche der Erzieherinnen und Erzieher zu Risikogruppen gehören und zunächst nicht in den Betrieb zurückkehren können. Schmidt hat Verständnis für Eltern und Kinder, denen die Kita fehlt. „Dass wir ab dem 22. Juni wieder 100-prozentig hochfahren können, ist allerdings sehr unwahrscheinlich.“

Caritas : Nicht jeder will zurück

Auch die Caritas Hannover rechnet nicht damit, dass der Regelbetrieb nach dem 22. Juni in ihren 20 Einrichtungen schnell wieder anläuft. Allerdings erwarte man auch nicht, dass das nötig sei, sagte Sprecher Peter Wiezorek am Dienstag: „Nicht jede Familie möchte, dass ihr Kind wieder die Kita besucht, auch da gibt es Ängste, die wir ernst nehmen.“

Prinzipiell würden wir uns sehr freuen, ab dem 22. Juni wieder mehr Kinder in unseren Kindertagesstätten betreuen zu dürfen. Auch die Vorlaufzeit zur Vorbereitung erachten wir im Grunde als ausreichend, allerdings gestaltet sich die Einhaltung einiger Vorgaben des derzeit noch geltenden Rahmen-Hygieneplans Corona für Kindertagesstätten (zum Beispiel Abstände in den Gruppenräumen) im Normalbetrieb als schwierig. Hier hat die Landesregierung noch Anpassungen im Hygieneplan in Aussicht gestellt, diese haben wir allerdings bislang noch nicht erhalten.

AWO : „Das ist nicht möglich“

Bei der Arbeiterwohlfahrt war man bisher von einer Rückkehr zum Regelbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt ausgegangen. „Wir haben Bauchschmerzen dabei“, sagt Burkhard Teuber, Vorsitzender des Vorstandes der AWO in der Region Hannover, angesprochen auf die Ankündigung aus dem Kultusministerium. Die AWO betreibt 49 Kitas in der Region Hannover. Eine vollständige Belegung der Kitas und die gleichzeitige Einhaltung der momentan geltenden Hygiene – und Sicherheitsregeln sei schlichtweg nicht möglich, sagt Teuber. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.“

Eine tageweise Öffnung für bestimmte Kinder, wie von Tonne vorgeschlagen, hält der AWO-Vorstandsvorsitzende ebenfalls für unpraktikabel. „Einerseits können die Eltern dann auch nicht langfristig ihrem Beruf nachgehen und andererseits steigt dadurch das Infektionsrisiko.“

Kitas seien Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und Erziehung, nicht nur der bloßen Betreuung, sagt Teuber. „Durch Corona sind die Standards herabgesetzt worden, das darf nicht sein.“ Gleichwohl könne er die Not und den Stress der Eltern verstehen.

DRK hat Bedenken

Die Bedenken Teubers teilt man auch beim DRK Landesverband Niedersachsen, der 59 Kitas in der Region Hannover betreibt. „Prinzipiell würden wir uns sehr freuen, ab dem 22. Juni wieder mehr Kinder in unseren Kindertagesstätten betreuen zu dürfen“, teilte Azra Avdagic Sprecherin mit. Sie gab aber zu bedenken, dass die Einhaltung des derzeit geltenden Rahmen-Hygieneplans – etwa Abstände in Gruppenräumen – schwierig sei. Hier habe die Landesregierung Anpassungen in Aussicht gestellt, erklärte Avdagic. „Diese haben wir allerdings bislang noch nicht erhalten.“

Zudem stellten die Vorgaben, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht zwischen verschiedenen Gruppen wechseln dürfen und Geschwister in einer Gruppe betreut werden sollen, das DRK vor Herausforderungen.

Onay : Ein Schritt in die richtige Richtung

„Besonders Familien und Kinder haben in der Coronazeit sehr gelitten“, sagte auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, der zu der Familiendemo auf dem Platz der Göttinger Sieben gekommen war. Er hält die angekündigte Öffnung der Kitas zwar für einen Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig wisse die Stadt, die ebenfalls Träger einiger Kitas sei, wo die Grenzen der Öffnungen liegen. Auch in den Einrichtungen der Stadt fehlt Personal, das zu der Risikogruppe gehört und vorerst nicht zurückkehren kann. „Das sagt sich so leicht“, kommentierte Onay die Ankündigung von Tonne. Er hofft nun auf kreative Lösungen, nicht nur von Seiten der Träger – „auch von der niedersächsischen Landesregierung“.

Belit Onay begrüßte die angekündigten Öffnungen, gleichzeitig weiß er um die Probleme der Einrichtungen. Auch die Stadt ist Trägerin von Kitas. Quelle: Kathrin Kutter

Lukes Vater steht einige Meter weiter hinten, „Kinder brauchen Kinder“ steht auf dem Schild, das er mit auf die Demo gebracht hat. Er bleibt angesichts der nun in Aussicht gestellten Öffnungen skeptisch. Der Träger der Kita seines Sohnes hinke bereits jetzt bei der Öffnung des Betriebs für Vorschulkinder aus dem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung hinterher, sagt Höhne.

Er würde Luke gern sagen können, dass der Fünfjährige seine Freunde und Freundinnen aus der Kita zumindest für ein paar Tage die Woche wiedersehen kann. „Das wäre großartig“, sagt Höhne. Doch wirklich daran glauben kann er nicht.

Von Nadine Wolter