An der Wilkenburger Straße in Hannover-Wülfel mangelt es an Parkplätzen – vor allem, wenn Großveranstaltungen in der Umgebung stattfinden. Dennoch ist der Parkplatz vor der ehemaligen Radrennbahn mit Pollern abgesperrt. Auf Nachfrage der Grünen hat die Bezirksratsbetreuerin nun erklärt, was es damit auf sich hat.