Hannover

Ab 2023 soll der in Hannover anfallende Klärschlamm komplett in Lahe verbrannt werden. Die Bauarbeiten an der sogenannten Monoverbrennungsanlage sind in vollem Gange. Aber warum wird diese Anlage überhaupt gebaut? Wer liefert seinen Klärschlamm noch dorthin? Und welche Kritik gibt es an der Verbrennung? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Warum wird die Änderung nötig?

Klärschlamm ist das, was in Kläranlagen nach der Aufbereitung des Abwassers übrig bleibt. Der zunächst nasse Schlamm enthält also all das, was irgendwo in einen Abfluss gelangt ist. Darunter sind verschiedene Schadstoffe, wie zum Beispiel Schwermetalle, Arzneimittelrückstände, Krankheitserreger, Nanopartikel oder Kunststoffreste.

Gleichzeitig enthält Klärschlamm aber auch einige Nährstoffe, wie zum Beispiel Phosphor, Stickstoff oder Kalium. Diese Nährstoffe haben den Schlamm in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Dünger in der Landwirtschaft gemacht.

Das Ausbringen von Klärschlamm als Dünger soll aufgrund der darin enthaltenen Schadstoffe zukünftig stark eingeschränkt werden. 2017 trat eine neue bundesweite Klärschlammverordnung in Kraft, die den schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung als Dünger vorsieht. Für unterschiedlich große Kläranlagen gelten unterschiedliche Fristen.

So soll sie mal aussehen: Die Animation zeigt die Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm, die Enercity noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen will. Quelle: Enercity

Schlamm aus großen Kläranlagen darf ab 2029 nicht mehr auf Feldern ausgebracht werden. Dazu gehören die beiden Anlagen in Hannover. Für mittelgroße Klärwerke gilt das Jahr 2032 als Frist. Kleinere Anlagen sind bisher vom Ausstieg ausgenommen.

Eine andere Entsorgungsmöglichkeit ist bisher die Mitverbrennung in anderen Verbrennungsanlagen wie Müllheizkraftwerken oder Zementwerken. Aber auch die wird durch die Klärschlammverordnung von 2017 eingeschränkt. Grund dafür: Bei der Mitverbrennung gehen die im Schlamm enthaltenen Nährstoffe verloren, allen voran der Phosphor.

Dieser ist eine lebenswichtige Ressource, weil er für die Herstellung von Düngemitteln und damit für die Ernährung der Menschheit benötigt wird. Gleichzeitig sind die Phosphorvorkommen der Erde endlich. Deshalb verpflichtet die Klärschlammverordnung dazu, zukünftig Phosphor aus dem Schlamm zurückzugewinnen. Auch hier gelten die selben größenabhängigen Fristen von 2029 für große und 2032 für mittelgroße Anlagen.

Was passiert bisher mit dem Klärschlamm aus Hannover?

In Hannovers beiden Kläranlagen in Herrenhausen und Gümmerwald fallen jährlich etwa 56.000 Tonnen Klärschlamm an. Die Entsorgung dieses Schlamms muss europaweit ausgeschrieben werden. Laut einem Sprecher der Stadt wird aktuell etwa ein Drittel davon in der Landwirtschaft verwertet und zwei Drittel durch Mitverbrennung entsorgt.

Bis Ende 2022 sollen die bisherigen Entsorgungswege weitergeführt werden. Die Kosten dafür beliefen sich demnach auf etwa acht Millionen Euro pro Jahr. Diese Kosten sollen sinken: Für die Verbrennung in Lahe bezahlt die Stadt laut eines Sprechers in Zukunft etwa 4 Millionen Euro pro Jahr, zuzüglich Transport und Mehrwertsteuer.

Wie funktioniert die neue Verbrennungsanlage in Lahe?

Die neue Monoverbrennungsanlage in Lahe soll die Klärschlammentsorgung in Hannover langfristig sicherstellen. Der Vertrag zwischen Enercity und der Stadt läuft 25 Jahre. Neben der Entsorgung des Schlamms und der Rückgewinnung von Phosphor soll die entstehende Energie auch als Fernwärmequelle für 5.000 hannoversche Haushalte genutzt werden.

Laut Enercity soll die Anlage so funktionieren: Der von Lkw angelieferte Klärschlamm wird zunächst bei etwa 100 Grad Celsius vorgetrocknet. Die dafür notwendige Energie wird aus der später im Prozess stattfindenden Verbrennung gewonnen. Bei der Trocknung entsteht Wasserdampf, der auch „Brüden“ genannt wird. Dieser wird wieder kondensiert, die dabei zurückgewonnene Wärme wird als Fernwärme genutzt.

Blick ins Innere: Projektleiter Frank Ramthun auf der Baustelle der neuen Verbrennungsanlage. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der getrocknete Klärschlamm wird dann bei über 850 Grad Celsius verbrannt. Das entstehende Rauchgas kommt in einen Abhitzekessel. Mit dem heißen Dampf wird eine Turbine betrieben, die unter anderem Strom für die Anlage produziert und ebenfalls Energie für die Fernwärmeversorgung.

Laut Enercity soll von der Anlage – trotz des unappetitlichen Rohstoffs – kein unangenehmer Geruch an die Umwelt abgegeben werden.

Wie soll die Phosphorrückgewinnung ablaufen?

Durch einen Gewebefilter in der Verbrennungsanlage wird phosphorhaltiger Aschestaub gewonnen, aus dem anschließend Phosphor zurückgewonnen werden kann. Mit der Phosphorrückgewinnung startet Enercity aber nicht bei Inbetriebnahme der Anlage, sondern erst 2024.

Wie genau der Rohstoff aus der Asche gewonnen werden soll, ist noch nicht klar. „Wir beobachten weiter den Fortgang der Entwicklung der verschiedenen Verfahren“, teilt Enercity mit. Die Entwicklung der Verfahren stehe noch am Anfang. Klar ist aber: Die Rückgewinnung wird nicht in Lahe stattfinden, sondern „in einer separaten Anlage außerhalb Hannovers“.

Wo soll der restliche Klärschlamm herkommen?

Die Enercity-Anlage in Lahe kann 130.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr verwerten. Aus den Kläranlagen Hannovers kommt aber nur etwa die Hälfte. Um die Transportwege kurz zu halten, würde es sich also anbieten, den Schlamm aus umliegenden Kommunen auch nach Lahe zu bringen.

Es gibt aber Konkurrenz, denn auch in Hildesheim soll eine Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm gebaut werden. Insgesamt 23 Kommunen und Abwasserbetriebe sind als Gesellschafter der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) an der Hildesheimer Anlage beteiligt, die 2025 den Betrieb aufnehmen soll. Aus der Region Hannover dabei: Barsinghausen, Langenhagen, Springe, Sehnde, die Wedemark und Wunstorf.

Lesen Sie auch So sieht es auf der Baustelle der Klärschlammverbrennungsanlage aus

Noch in diesem Jahr soll der Bau der Anlage in Hildesheim beginnen, die ähnlich groß wie die Enercity-Anlage in Lahe werden soll. 2025 soll diese dann in Betrieb gehen. Auf Nachfrage dieser Zeitung betonten die meisten Gesellschafter, sich nicht gegen Enercity, sondern für die KNRN entschieden zu haben. Ihr Vorteil: Weil sie selbst an der Anlage beteiligt sind, müssen sie die Klärschlammentsorgung dann nicht mehr europaweit ausschreiben.

Wo der restliche Klärschlamm für Lahe herkommen soll, ist immer noch unklar. Enercity gibt zwar an, mit Kommunen und regionalen Marktpartnern zusammenzuarbeiten und Kooperationsvereinbarungen geschlossen zu haben, möchte aber „aus Wettbewerbsgründen“ keine weiteren Details nennen. Man gehe aber davon aus, dass die Anlage nach einer sechsmonatigen „Einfahrphase“ vollständig ausgelastet sei.

Warum gibt es Widerstand?

Die Monoverbrennungsanlage in Lahe ist nicht unumstritten. Besonders der Umweltschutzverein aus dem an Lahe grenzenden Isernhagen hat jahrelang mit Protest, Gutachten und Klagen gegen den Bau der Anlage gekämpft. Sein Hauptargument: Durch die Verbrennung und den Transport werde viel klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Mehr als 1000 Menschen unterschrieben eine Petition des Vereins, die den generellen Stopp von Klärschlammverbrennung fordert.

Der Umweltschutzverein bevorzugt ein anderes Verfahren zur Phosphorrückgewinnung aus dem Klärschlamm, die sogenannte Pyrolyse. Dabei wird der Klärschlamm nicht verbrannt, sondern sauerstoffarm zu Biokohle verglüht. Die Umweltschützer argumentieren, dass dabei weniger CO2 freigesetzt werde. Außerdem könne die Pyrolyse direkt an Kläranlagen vorgenommen werden, wodurch die Transportwege entfallen würden.

Der Umweltschutzverein Isernhagen hat lange gegen die Klärschlammverbrennungsanlage von Enercity gekämpft, mittlerweile aber aufgegeben. Quelle: Umweltschutzverein (Archiv)

Enercity sieht das anders. Die derzeit verfügbare Pyrolyse-Technik sei „aus technischen und wirtschaftlichen Gründen“ nicht für die in Hannover anfallenden Mengen an Klärschlamm praktikabel, so ein Konzern-Sprecher. Weil die in der Verbrennungsanlage entstehende Energie außerdem als Fernwärme genutzt werde und so fossile Brennstoffe eingespart werden, sei die CO2 -Bilanz insgesamt nicht schlechter als bei der Pyrolyse. Der Abwassertechnik-Experte Carsten Meyer bezeichnet die Pyrolyse von Klärschlamm im Interview mit dieser Zeitung als bisher nicht ausgereift.

Mittlerweile hat der Umweltschutzverein seinen Widerstand aufgegeben. Man müsse zugeben, dass die Verbrennungsanlage „angesichts mangelnder politischer Unterstützung nicht mehr zu verhindern ist“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Siegfried Lemke. Trotzdem sei man weiterhin davon überzeugt, dass die Verbrennung der falsche Weg sei.

Die genaue Klimabilanz der neuen Anlage lässt sich erst abschätzen, wenn alle Transportwege klar sind. Die Stadt Hannover kündigt an, dass sie anstrebe, den Klärschlamm mit emissionsfreien LKW zu transportieren.

Von Yannick von Eisenhart Rothe