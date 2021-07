Hannover

Strom und Heizenergie aus eigener Herstellung – das ist jetzt im Klärwerk Herrenhausen möglich. Die Stadtentwässerung hat am Dienstag eine sogenannte Energiezentrale in Betrieb genommen. Damit sind vier Blockheizkraftwerke und ein Gasspeicher gemeint, die bis zu 85 Prozent des Strombedarfs und 100 Prozent des Wärmedarfs der gesamten Kläranlage decken.

Betrieben werden die Kraftwerke mit Methangas, das in den Faultürmen entsteht. Das Gas muss zuvor gereinigt werden, danach wandeln die Blockheizkraftwerke das Gas in elektrische Energie um. Die entstehende Abwärme beheizt die Faultürme, in denen sich wiederum das Methangas für die Energiegewinnung bildet – ein Kreislauf.

Energiezentrale könnte 2500 Haushalte versorgen

„Klärwerke der Zukunft müssen einen spürbaren Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung Hannover. Die neue Anlage könne theoretisch 2.500 Haushalte im Jahr mit Strom versorgen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Energieanlage hat rund 42 Millionen Euro gekostet. Derzeit lässt die Stadt neue Faultürme bauen, die noch einmal mit knapp 190 Millionen Euro zu Buche schlagen. 2024 sollen die neuen Faultürme fertig sein. Bis 2035 will die Stadt Hannover insgesamt rund zwei Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Kanalnetzes sowie in die Kläranlagen in Herrenhausen und Gümmerwald investieren.

Von Andreas Schinkel