Hannover

Sind die Müllgebühren in der Region Hannover ungerecht? Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg will im Herbst über eine entsprechende Klage entscheiden. Wenn das Gericht dem Kläger, Eberhard Wicke aus der CDU-Regionsfraktion Recht gibt, könnte das gravierende Auswirkungen auf die Abfallentsorgung und die Müllgebühren in den kommenden Jahren haben. Denn Wicke stört sich am Prinzip, dass der Bürger über die Grundgebühr auch für die Leistungen zahlen muss, die er selbst gar nicht oder nur sehr selten in Anspruch nimmt – zum Beispiel für den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe.

Wickes Klage stammt schon aus dem Jahr 2017. Vier Jahre später will das Gericht nun für den Herbst einen Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumen. Am Ende des Termins solle dann über die Klage entschieden werden, sagte eine Sprecherin des OVG. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest. Beobachter rechnen damit, dass das OVG erst nach der Kommunalwahl am 12. und 26. September (Stichwahltermin) eine Entscheidung fällt.

„Ohrfeigen für die Verwaltung“

Nach Ansicht von Wicke ist die derzeit geltende Müllgebührensatzung nicht rechtskonform. Sie verstoße unter anderem gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes und gegen das niedersächsische Abfallgesetz. „Das sind Ohrfeigen für die Verwaltung“, betont Wicke. Konkret wirft er dem Abfallbetrieb Aha und der Regionsverwaltung vor, die Berechnung der Grundgebühren und der Teilleistungen nicht transparent gemacht zu haben. „Die Bürger haben aber ein Anrecht darauf, zu erfahren, wie viel sie für welche Leistungen zahlen müssen“, erläutert Wicke, der sich von einem Hildesheimer Rechtsanwalt vertreten lässt.

Wicke hatte bereits im Jahr 2012 einen Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht gewonnen. Damals hatten die Lüneburger Richterinnen und Richter die Ungleichbehandlung bei der Grundgebühr zwischen Bewohnern des Umlandes gerügt. Dort wurde zu diesem Zeitpunkt der Müll ausschließlich in Säcken abtransportiert, in der Landeshauptstadt nur in Tonnen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha musste daraufhin unter anderem die Grundgebühr angleichen.

Kläger gilt als „Müllrebell“

Wegen seiner Klagen gilt der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende in der Regionsversammlung als „Müllrebell“. Nach Wickes Klage im Jahr 2017, die jetzt verhandelt werden soll, war er von Mitgliedern seiner Fraktion aufgefordert worden, sein Mandat niederzulegen. Denn die Fraktionsspitze fürchtete, die Klage aus den Reihen der CDU könne zu einer Belastung für die Große Koalition in der Regionsversammlung werden.

Von Mathias Klein