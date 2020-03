Hannover

Igor K. geht gemeinsam mit seiner Ehefrau Suzana gegen das von der Stadt Hannover verhängte Einreiseverbot vor. Ende Januar 2020 war der 35-Jährige in Montenegro angeschossen worden und hatte anschließend – unter Polizeischutz stehend – zwei Wochen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gelegen. Aufwand und Kosten verursachten am Klinikum, in der Politik und in der breiten Öffentlichkeit erheblichen Wirbel. Rechtsanwalt Fritz Willig reichte nun beim Verwaltungsgericht Hannover eine Anfechtungsklage der Eheleute ein. Demnach soll die Stadt die Ausweisungsverfügungen aus Deutschland sowie das Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Länder des Schengen-Raums aufheben, die sie am 19. und 20. Februar 2020 verhängt hatte.

„ Igor K. ist Opfer einer Verwechslung, er und seine Frau haben keinerlei Verbindung zu irgendwelchen kriminellen Gruppen“, sagte Willig der HAZ. Die Behauptung vonseiten der Polizei, dass der 35-Jährige ein Mafiaboss und Mitglied des Skaljari- oder eines anderen kriminellen Clans sei, entbehre jeder Grundlage. Der Laatzener Anwalt fügte hinzu, er bereite Schadensersatz- und Schmerzensgeldklagen gegen das Land Niedersachsen vor.

Patient kann auf Krücken gehen

Bereits am 17. Februar hatte der hannoversche Anwalt Harald Lemke-Küch gegenüber der HAZ erklärt, Igor K. sei ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Montenegro, der nicht vorbestraft sei und nichts mit der Mafia in seinem Heimatland zu tun habe. Doch die Polizeidirektion Hannover blieb bei ihrer Darstellung, dass es sich bei K. um einen hochgradig gefährdeten Kriminellen handele. Auf eine aktuelle Anfrage der HAZ antwortete die Pressestelle, es gebe keine neuen Erkenntnisse über eine mögliche Verwechslung; der 35-Jährige sei der Polizei als „Angehöriger einer Großfamilie“ zweifelsfrei bekannt gewesen.

K. war am 28. Januar in der Nähe seines Heimatdorfes von sieben Schüssen niedergestreckt und lebensgefährlich verletzt worden. Vom 7. bis zum 21. Februar wurde der Montenegriner in der MHH diverse Male operiert, reiste dann in die Türkei aus und ist inzwischen wieder in seinem Heimatland angekommen. „Mein Mandant ist immer noch behandlungsbedürftig, kann sich inzwischen aber wieder auf Krücken bewegen“, sagte Willig.

Schwer bewaffnete Polizeieinheiten kontrollierten im Februar die Zufahrten zur MHH. Quelle: Rainer Dröse

Wie der Anwalt erklärte, werde seit 2014 zwischen zwei montenegrinischen Mafiaclans tatsächlich eine erbitterte Fehde ausgetragen. So schlugen etwa im Mai 2019 zwei Morde – mutmaßlich Auftragsmorde der Balkanmafia – im brandenburgischen Forst bundesweite Wellen. Die Rede war von einem Bandenkrieg um Drogengeschäfte, dem schon zahlreiche Menschen – auch durch Bombenattentate – zum Opfer fielen.

Namensvetter ist 49 Jahre alt

Doch mit alledem habe der in der MHH verarztete Igor K. nichts zu tun, versichert Willig. Der 35-Jährige sei seit zehn Jahren als Manager in einem montenegrinischen Familienunternehmen tätig, das Aluminiumprofile herstelle. Auch seine Frau arbeite in dieser Firma und leite dort eine Tankstelle. Das Unternehmen beliefere Kunden in ganz Europa, und darum sei Geschäftsmann K. auch schon mehrfach in Deutschland gewesen. Auf der anderen Seite gebe es einen Albaner gleichen Namens, so der Anwalt, der schon mehrfach straffällig geworden sei. Dieser 49-Jährige habe auch schon drei Jahre im Gefängnis gesessen. Ob der ältere Igor K. Verbindungen zur Mafia habe, wisse er allerdings nicht.

Am 21. Februar wurde Igor K. mit einem Privatjet vom Flughafen Langenhagen nach Istanbul geflogen. Quelle: Christian Elsner

Nach Ansicht von Willig war die Ausweisung von Igor K. rechtswidrig. Die Stadt Hannover habe versäumt, seinen Mandanten anzuhören und ihn zu einer möglichen Verwechslung zu befragen. Es sei keine Gefahr im Verzug gewesen, die Befürchtungen bezüglich eines möglichen weiteren Attentats auf K. seien unbegründet gewesen. Nach Ansicht des Anwalts war der auf den Ausweisungsbeschluss folgende überstürzte Transport des 35-Jährigen in die Türkei lebensgefährlich; der Patient sei unmittelbar aus einem OP-Saal zum Flughafen gebracht worden, habe auf der Flugreise viel Blut verloren und musste in einer Istanbuler Klinik mithilfe mehrerer Bluttransfusionen gerettet werden. Professor Christian Krettek, Leiter der Unfallchirugie der MHH, hatte Anfang März in einem Interview gesagt, K. sei in Istanbul nur von einem Mitarbeiter der Krankenhaussicherheit beaufsichtigt worden – das habe man dort offenbar für ausreichend gehalten.

„Öffentliche Hinrichtung“

Über den hannoverschen Anwalt Dündar Kelloglu ließ Igor K. am Tag seiner Abreise am 21. Februar erklären, er bedauere den gewaltigen Polizeieinsatz um seine Person und werde gegen seine Ausweisung keine Rechtsmittel einlegen. Doch diese Willensbekundung ist nun aufgrund der Klage beim Verwaltungsgericht Makulatur. Der von Fritz Willig ins Auge gefasste Schadensersatzanspruch fußt unter anderem darauf, dass sein Mandant an der MHH vorab 91.000 Euro für eine vierwöchige Behandlung gezahlt hat, aber nur zwei Wochen verarztet wurde. Außerdem leide das Ehepaar erheblich unter den psychischen Folgen der Verwundung von K. und seiner Rufschädigung, so der Anwalt: „Es hat vonseiten der Behörden und der Presse eine öffentliche Hinrichtung stattgefunden.“

Und wie erklärt es sich Willig, dass sein Mandant in der Nähe seines Hauses niedergeschossen wurde – was gegen eine Verwechslung mit dem älteren, andernorts wohnenden Igor K. spricht? Könnte es sich bei der Tat vielleicht um einen Racheakt im Zuge einer Schutzgelderpressung handeln? „Kein Kommentar“, sagt der Anwalt, „an solchen Spekulationen beteilige ich mich nicht.“

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll