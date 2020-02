Hannover

Im Bauausschuss des Rates hat CDU-Politiker Felix Semper Erklärungen verlangt, warum die Stadt dem fensterlosen Box-Hotel an der Herschelstraße zur Auflage gemacht hat, Gäste maximal drei Nächte in Folge übernachten zu lassen. Der Betreiber will dagegen klagen. Er hatte schon einmal gegen die Stadt gewonnen, die ihm anfangs den gesamten Betrieb untersagen wollte. „Hat die Stadt überprüft, ob die Anordnung der Maximalzeit von drei Nächten diesmal im Einklang mit dem Gesetz steht?“, fragte Semper.

Um das Box-Hotel in Hannover gibt es den nächsten Rechtsstreit

Stadtbaurat Uwe Bodemann antwortete selbst und erklärte, dass Betreiber Oliver Blume nach Rechtsauffassung der Stadt selbst diese Einschränkung verlangt habe. In seiner Erläuterung zum Projekt habe er davon geschrieben, dass die Zielgruppe des Hotels nur für wenige Nächte bleibe. Dabei habe er mehrere Arten von Gästen aufgezählt und bei einer sogar die konkrete Zahl drei genannt. Weil das Gericht die Stadt verpflichtet habe, das Hotel wie beantragt zu genehmigen, habe man die Auflage in die Genehmigung hineingeschrieben.

Auch auf Nachfrage von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, ob der Betreiber konkret eine Baugenehmigung für ein Hotel mit maximal drei Übernachtungen beantragt habe, bestätigte Bodemann, Blume habe „grundsätzlich gesagt: für wenige Tage“, und bei einer Gruppe seien „drei Tage denkbar“. Weil auch das Gericht „wenige Tage“ angenommen habe, sei das so in die Baugenehmigung geschrieben worden.

Bundesweite Aufmerksamkeit für Hannover

Das Thema hat Hannover mal wieder bundesweite Berühmtheit verschafft. Eine große Tageszeitung aus Süddeutschland hatte es kürzlich auf der Titelseite, ein privater Fernsehsender in den Nachrichten, alle werteten es eher als Posse.

CDU-Ratspolitiker Semper bemerkte sarkastisch, dass ein Eine-Nacht-Gast sich theoretisch 24 Stunden im Hotel aufhalten könne, während jemand der vier Nächte dort schlafe und immer nur fünf Stunden in der Box verweile, insgesamt nur 20 Stunden dort sei. Wenn es um Gesundheitsfragen gehe, müsse man auch das berücksichtigen. „Gibt es verwaltungsintern dafür eine Lösung, oder geht es wirklich erneut vor Gericht“, fragte Semper. Bodemann sagte nur, die Stadt gehe den Schlafgewohnheiten von Hotelgästen nicht nach. Die städtische Auflage allerdings sieht vor, dass der Betreiber dafür sorgt, dass niemand länger als drei Nächte dort schläft.

Lesen Sie auch

Ausprobiert: Wie schläft es sich im fensterlosen Box-Hotel? Ein Erfahrungsbericht.

Hannover erlaubt nur drei Nächte in fensterlosem Box-Hotel

Von Conrad von Meding