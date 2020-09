Hannover

Die Schule läuft seit den Sommerferien noch keine Woche, da ist regionsweit schon wieder eine deutlich dreistellige Zahl an Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. An der IGS Linden, in der Wedemark und in Seelze wurden Schüler positiv auf Corona getestet. Insgesamt sei die Situation aber landesweit nicht besorgniserregend, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums.

Corona-Fall an Hannovers Schulen –jetzt auch an der IGS Linden

Am Dienstagnachmittag berichtete die Landesschulbehörde, dass es einen bestätigten Corona-Infektionsfall an der IGS Linden gibt – es ist der erste an einer Schule im Stadtgebiet Hannover. Zuvor hatte das Schulzentrum Mellendorf (Gymnasium und IGS) am Morgen drei Fälle gemeldet. Am Gymnasium in Seelze sind etwa 40 Schüler in Quarantäne, nachdem eine Neuntklässlerin positiv getestet wurde. Am Gymnasium Barsinghausen sind bereits seit vergangener Woche eine Klasse und drei Lehrer in 14-tägiger Quarantäne.

Landesweit waren bis Dienstag außer den fünf Schulen in der Region Hannover nur sechs weitere Einschränkungen genannt worden: zwei im Kreis Friesland, eine in Wilhelmshaven, je eine in den Kreisen Helmstedt und Rotenburg sowie seit Dienstag auch eine in Buxtehude. Im Gegensatz zu den bestätigten Fällen aus der Region Hannover seien dies bislang aber überwiegend nur Verdachtsfälle, heißt es bei der Landeschulbehörde. „Im Verhältnis zu den etwa 3000 Schulen, die wir im Land haben, sind es bislang nicht auffällig viele Fälle“, sagt Ulrich Schubert vom Kultusministerium.

Schüler im Onlineunterricht

Am Gymnasium Mellendorf, das zusammen mit der IGS Wedemark in einem Schulzentrum untergebracht ist, waren zu Wochenbeginn rund 100 Schüler betroffen. Dort waren zwei Schüler positiv getestet worden. Deshalb erhielt der gesamte 13. Jahrgang zunächst Onlineunterricht. In der IGS Wedemark ist ein neunter Jahrgang nach Hause geschickt worden, weil es an der Schule ebenfalls einen bestätigten Corona-Fall gibt. Ob für die betroffenen Mitschüler an beiden Schulen Quarantäne verhängt wird oder die Schüler nur nicht zum Unterricht kommen dürfen, das muss das Gesundheitsamt entscheiden.

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter dagegen hat das Gesundheitsamt zu Wochenbeginn mehr als 30 Schüler und mehrere Lehrer für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Eine Neuntklässlerin war am Donnerstag aus den Sommerferien zum ersten Schultag erschienen, hatte sich aber dann am Freitag krank gemeldet und ist positiv getestet worden. Betroffen sind außer den Lehrern ihre eigene Klasse sowie knapp zehn Schüler aus einem Kurs, den die Neuntklässlerin besucht hatte. Ähnlich war es in der Vorwoche bereits einer Klasse und drei Lehrern am Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen ergangen.

Gesundheitsamt entscheidet im Einzelfall

„Es sind Einzelfallentscheidungen, welche Anordnungen das Gesundheitsamt in jedem Einzelfall trifft“, sagt Landesschulbehördensprecher Schubert. Ob Klassen, Lerngruppen oder ganze Jahrgänge vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden oder ob für die Betroffenen sogar in Quarantäne angeordnet werde, hänge unter anderem von der Nähe und der Dauer der Schülerkontakte ab. Da es bislang landesweit wenige Fälle gebe, könnten die Kontakte aber relativ gut nachvollzogen werden.

Welcher Jahrgang an der IGS Linden betroffen ist und wie die Schule damit umgeht, war am Dienstagnachmittag nicht zu erfahren. Schulleiter Tobias Langer stimmte sich noch mit dem Gesundheitsamt ab.

Von Conrad von Meding, Sven Warnecke und Linda Tonn