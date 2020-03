Klassenfahrten und der Coronavirus: So gehen Hannovers Schulen jetzt vor

Hannover

Traditionell stehen im Frühjahr in vielen Schulen Klassenfahrten und Skifreizeiten an. Die zunehmende Verbreitung des Coronavirus in einigen Ländern verunsichert allerdings Lehrer, Eltern und Kinder. Eine einheitliche Richtlinie für diese Schulveranstaltungen gibt es allerdings (noch) nicht.

Wer entscheidet über einen vorzeitigen Abbruch oder die Durchführung von Klassenfahrten?

Der formelle Weg ist eindeutig: Die Entscheidung über einen Abbruch einer Klassenfahrt ist Aufgabe der Schulleitung in Absprache mit den Lehrkräften, die die Klasse begleiten. Es wird empfohlen, dass sich die Schulen mit Hilfe der Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes sowie auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes ( RKI) informieren. Entscheidungsleitend sollten dabei die ausführlichen Informationen des RKI sowie Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts sein. Dort sind Empfehlungen und Warnungen für jede Region ausgewiesen.

Wer kann grundsätzlich entscheiden, wohin Klassenfahrten durchgeführt werden ?

Schulen entscheiden das in eigener Zuständigkeit. Gebiete, die nicht offiziell als Corona-Krisengebiete gelten, dürfen theoretisch bereist werden. In der Regel stimmen sich Lehrkräfte, Eltern und Schulleitung ab, ob eine Klassenfahrt dennoch stattfinden kann und soll.

Wie entscheiden die Schulen derzeit, ob eine Fahrt stattfindet?

Da es keine einheitlichen Regelungen gibt, macht sich jede Schule ihre eigenen Gedanken zu dem Thema. Dabei gibt es vor allem zwei Hauptkriterien, nach denen die Schulleiter entscheiden: der Schutz der Kinder und die Kosten. Michael Schneemann, Leiter des Gymnasiums Goetheschule, etwa erklärt: „Wir müssen verlässlich planen können und momentan gibt es bei Reisen ins Ausland große Fragezeichen.“ Die Goetheschule habe daher aus Kostengründen den Austausch mit Shanghai abgesagt. Es sei zu unsicher gewesen, ob die Schüler nach China hätten reisen können. „Wir müssen auch gucken, wie die chinesische Regierung damit umgeht“, sagt Schneemann. „Wenn die Austauschschule kurz vorher absagt, bleiben wir auf den Kosten sitzen.“

Gibt eine einheitliche Regelung in Deutschland?

Eine einheitliche Regelung wie Schulen mit Klassenfahrten verfahren, gibt es nicht. In Frankreich haben am Montag Gesundheits- und Erziehungsministerium beschlossen, sämtliche Klassenreisen ins Ausland pauschal abzusagen. Schüler, die bereits im Ausland unterwegs sind, müssen die Fahrten abbrechen.

Werden an Schulen noch Fahrten geplant?

Auch hier handelt jede Schule eigenständig. Das Gymnasium Goetheschule plant derzeit keine neuen Reisen, sagt Schulleiter Schneemann. Grundsätzlich würden Fahrten, die nicht in Risikogebiete gehen, aber stattfinden. Bei Austauschländern hänge die Entscheidung aber auch von dem Partnerland ab. Die Schule musste nun etwa eine Fahrt nach Frankreich absagen, da die Austauschschüler, die in dieser Woche angereist wären, nicht kommen dürfen. An der Ricarda-Huch-Schule etwa steht eine Austauschfahrt im April nach Florenz auf der Kippe. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, die 25. Austauschfahrt in die italienische Stadt würde nur schweren Herzens abgesagt.

Wann sollten Schüler und Lehrer vorsichtshalber zu Hause bleiben?

Wenn Symptome und damit Verdachtsfälle auftreten, sollten Schüler nach einer Reise etwa nach Südtirol nicht in der Schule erscheinen. Grundsätzlich muss das mit der Schulleitung abgesprochen sein, Eltern haben aber immer die Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu behalten, um einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen. Südtirol etwa zählt zwar derzeit nicht zu den Risikogebieten, ein Infektionsrisiko kann aber derzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Gibt es Handlungsrichtlinien der Landesregierung?

Das Kultusministerium hat den niedersächsischen Schulen ein Info-Paket rund um das Thema Coronavirus zur Verfügung gestellt. Auch Hinweise zum Umgang mit Klassenfahrten sind darin enthalten. Darin rät das Ministerium derzeitig von Schulfahrten in betroffene Regionen ab und verweist ansonsten auf die Hinweise der Bundesregierung. Die Schulen seien angehalten ihre Reiseplanungen den aktuellen Geschehnissen anzupassen, teilt das Ministerium mit. Es herrsche „eine verständliche Verunsicherung“, so der Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). „Ich empfehle sehr, in eine enge Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten zu gehen.“ Das Ministerium empfiehlt auch, den Reiseveranstalter zu kontaktieren, der gegebenenfalls alternative Schulfahrten in andere Regionen anbieten kann.

Von Susanna Bauch und Lisa Neugebauer