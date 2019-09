Hannover

Kunden der Filiale der Commerzbank in der Scheidestraße in Hannover-Kleefeld standen am Dienstag vor verschlossenen Türen. Denn in der Nacht hatten Unbekannte den Geldautomaten im Vorraum des Kreditinstituts gesprengt. Nach Angaben der Polizei sind die Täter ohne Beute in einem schwarzen Audi Kombi entkommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein Anwohner gegen 4 Uhr einen lauten Knall aus der Bank vernommen und sofort die Polizei alarmiert. Der Zeuge sah einen Audi vom Tatort wegfahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Im Vorraum der Bank entstand durch die Wucht der Detonation ein erheblicher Sachschaden. Am Vormittag war ein Messwagen der Feuerwehr vor Ort. Die Polizei prüft, ob die Täter Gas in den Vorraum eingeleitet und so die Sprengung haben.

Die Ermittler suchen dringend weitere Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner