Hannover

Das Annabad in Hannover-Kleefeld startet am Sonnabend endlich in die Freibadsaison. Um 10 Uhr öffnen sich die Tore des vom Polizeisportverein Hannover betriebenen Bades für die Gäste. Eine feierliche Eröffnung der Badesaison mit dem traditionellen Sprung von Hannovers Polizeipräsidenten ins Wasser entfällt auch in diesem Jahr coronabedingt.

Duschen und Toiletten sind geöffnet

Anders als bei den Freibädern der Stadt ist im Annabad keine Online-Reservierung notwendig. „Wir haben keine feste Anzahl von Personen, die wir ins Bad lassen, wir entscheiden lagebedingt, ob das Einhalten der Abstände zu jedem Zeitpunkt möglich ist“, sagt Florian Lange vom Polizeisportverein. Zudem sind im Annabad, im Gegensatz zu den städtischen Bädern, die Duschen und Toiletten geöffnet. Das Tragen einer Maske ist Pflicht im Eingangsbereich. Innerhalb des Bades kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, wenn die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden können. Für die laufenden Hygienemaßnahmen wird das Freibad nicht zwischendurch geschlossen. Sie finden den gesamten Tag über während des regulären Betriebs statt.

Lesen sie auch: Hannovers Freibäder öffnen wieder: So kann man einen Termin buchen

Sprungtürme geschlossen

Geöffnet haben alle Becken und auch die Rutschen. Lediglich die Sprungtürme bleiben geschlossen. Im Schwimmerbecken wird nur jede zweite Bahn freigegeben. Zudem gilt, wie bereits in der vergangenen Saison, eine Einbahnstraßenregelung. Der Kiosk im Annabad wird am Sonnabend ebenfalls geöffnet sein. „Wir freuen uns, dass wir endlich loslegen können und hoffen, dass das Wetter mitspielt“, sagt Lange.

Von Tobias Morchner