Hannover

Ein dreister Trickbetrüger hat in Kleefeld einer Seniorin Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro abgenommen. Er hatte bereits am Montag gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin an der Wallmodenstraße geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Er erklärte, er könnte die Terrasse der Frau reparieren. Im weiteren Verlauf des Gesprächs überrumpelte er sein Opfer derart, dass er sich Zutritt in den Flur verschaffen konnte.

Die Seniorin allerdings durchschaute den Betrüger und drohte damit, um Hilfe zu schreien. Der Täter verließ daraufhin das Gebäude in unbekannte Richtung. Am Nachmittag stellte die Frau allerdings fest, dass aus einem Zimmer im ersten Stock Schmuck im Gesamtwert vorn rund 100.000 Euro fehlte. Die Seniorin schaltete die Polizei ein.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der angebliche Handwerker bei seiner Flucht am Vormittag aus der Haustür einen Schlüsselbund entwendet hatte. Als sein Opfer das Haus verließ, betrat er die Wohnung und nahm den Schmuck an sich.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Der Trickbetrüger ist 30 bis 40 Jahre alt und vermutlich Südländer. Er sprach hochdeutsch und hatte auffallend gepflegte Zähne. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Baseballkappe. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter (0511) 1 09 55 55.

Von Tobias Morchner