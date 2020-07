Hannover

Eigentlich müssten kostümierte Gestalten durch den Großen Garten wandeln. Vorzugsweise auf Stelzen, mit fantasievollen Masken und wallenden Gewändern. Sie würden die Gäste mit Bollerwagen und Picknickkörben auf dem Rasen begrüßen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Besucher tragen selber Masken, sie werden zielgerichtet auf die Gartenwege gelotst und halten Abstand zueinander. Das Kleine Fest in Corona-Zeiten.

Die 35. Jubiläumsausgabe des Kleinkunstfestivals ist allein deshalb eine besondere, weil die Pandemie das Programm vorgegeben hat. Statt 3600 Gästen pro Abend, die zwischen 36 Bühnen wandeln, sind nur 200 Besucher erlaubt. Die müssen – mit Sicherheitslücken – im Gartentheater Platz nehmen und dort sitzen bleiben. Doch das Premierenpublikum am Dienstagabend ist froh, dass es überhaupt irgendeine Form des Festes gibt. „Toll, dass die das möglich gemacht haben“, meint Bernd Ehlermann aus Schwarmstedt, der mit seiner Frau Ute dabei ist.

Anzeige

„Ein Sommer ohne Hannover – das geht gar nicht“, stellt der Halbspanier aus Köln klar. Quelle: Nancy Heusel

Weitere HAZ+ Artikel

21 Abende beim „Best of Kleines Fest“ geplant

An 21 Abenden zeigen Künstler, die schon früher bei dem Festival aufgetreten sind, in anderthalbstündigen Mixed-Shows im Gartentheater Ausschnitte aus ihren Programmen, jeweils zweimal hintereinander. „Best of Kleines Fest“ nennt das Ideengeber Harald Böhlmann. Auf den Zylinder, den er sonst trägt, hat er verzichtet. „Das ist dieses Mal nicht dasselbe“, sagt er.

Den Anfang auf der Bühne macht Impro-Talent Sascha Korf. „Ein Sommer ohne Hannover – das geht gar nicht“, stellt der Halbspanier aus Köln klar. Er macht seine Späße und führt zugleich als Conferencier durchs Programm. „Bitte spülen Sie sich ab!“, ruft er einem verspäteten Paar seine selbst aufgestellten Corona-Regeln zu. „Oder tragen sie Taucheranzug mit Maske!“

Zur Galerie Mit Abstand und 200 Gästen: Im Gartentheater ist die coronaconforme Ausgabe vom Kleinen Fest im Großen Garten gestartet.

Pandemie zieht sich durch das Programm

Das Thema Pandemie zieht sich durchs Programm. „Wir sind alle seit März arbeitslos – oder vor Autos aufgetreten“, umreißt Comedian Frank Fischer die Lage seines Berufsstandes. Er lobt Kanzlerin Merkel dafür, wie sie die Nation mit ruhiger Hand durch die Krise gelenkt habe: „Neben ihr könnte auch ein Atomkraftwerk explodieren.“ Gesundheitsminister Jens Spahn macht ihm Angst: „Der sieht aus, als würde er zu Hause Frauenkleider aus Menschenhaut anfertigen.“ Das Comedy-Duo Helge und das Udo setzt in Corona-Zeiten auf einen Zahnarztbesuch, bei dem sämtliche Wörter mit dem Buchstaben Z beginnen und alle Hygieneregeln eingehalten werden. Der handpuppengroße Assistent von Bauchsängerin Murzarella wiederum hat sich noch nie die Hände gewaschen – bis Corona kam. Nun hat Kanalratte Kalle vom vielen Einseifen „Aquadermitis“.

Im Publikum wurde Sicherheitsabstand eingehalten. Quelle: Nancy Heusel

Das Publikum applaudiert ausdauernd. „Das war so schön, ich hab fast Tränen in den Augen“, schwärmt Brunhilde Jordan aus Wunstorf. Das Konzept mit den Kurzauftritten im Gartentheater funktioniert – wenn man es nicht mit dem „echten“ Kleinen Fest vergleicht. Aber selbst in Corona-Zeiten gibt es Kontinuität: Der stumme Clown Frans ist an jedem Abend anzutreffen. Um Infektionen zu vermeiden, schlüpft er eine Ganzkörperhülle aus Plastik. Die bewährt sich auch bei Regen. Die erste Runde am Dienstag ging trocken zu Ende, bei der Zweitauflage wurde es extrem nass. Doch die Stimmung bleibt gut, das Festpublikum ist hart im Nehmen – und bestens mit Regencapes ausgestattet.

So geht es weiter: Beim „Best of“ gibt es bis zum 3. August sieben unterschiedliche Shows mit zusammen 30 Künstlern; alle drei Tage wechselt das Programm. Es sind noch Restkarten an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus verfügbar.

Von Juliane Kaune