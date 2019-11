Hannover

Beim Kleinen Fest im Großen Garten soll mindestens in den kommenden zwei Jahren alles bleiben wie bisher. Harald Böhlmann wird auch im übernächsten Jahr das Kleinkunstfestival in Herrenhausen organisieren. Nach Informationen der HAZ will die Stadt den Vertrag mit dem 75-jährigen Festivalleiter um zunächst ein Jahr bis 2021 verlängern. Böhlmann war am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, die Stadt wollte sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Eine Verwaltungssprecherin sagte nur, Vertragsangelegenheiten seien vertraulich und würden daher nicht kommentiert.

Böhlmann hat das Festival erfunden

Böhlmann ist seit 1986 künstlerischer und organisatorischer Leiter des in Deutschland einzigartigen Freiluftfestivals – der frühere Kulturamtsleiter und Kulturdezernent der Landeshauptstadt hat das Kleinkunstfest quasi erfunden und mit den Jahren immer größer und erfolgreicher gemacht. Inzwischen zieht das Kleine Fest im Großen Garten Besucher aus ganz Deutschland, sogar aus Europa an. Im vergangenen Jahr kamen 65.000 Zuschauer – die Stadt hätte wie jedes Jahr ein Vielfaches der tatsächlich verfügbaren Karten verkaufen können. Das Kleinkunstfestival kommt bei einem Budget von 1,5 Millionen Euro quasi ohne Zuschüsse aus, was im Kulturbereich ungewöhnlich ist.

Bunt und vielseitig: Das Kleine Fest in Herrenhausen besuchen jedes Jahr mehr als 60.000 Zuschauer – die Stadt könnte ein Vielfaches der Karten verkaufen. Quelle: Christian Behrens

Die Verwaltung wird der Ratspolitik daher jetzt einen Entwurf vorlegen, wonach Böhlmanns im kommenden Jahr auslaufender Vertrag bis zum 31. Oktober 2021 verlängert werden soll. Auch danach muss nicht unbedingt Schluss sein mit Böhlmann an der Spitze des Festivals in Herrenhausen. Es gibt eine beiderseitige Option auf Verlängerung bis 2023. „Der Mann mit dem Zylinder“ muss laut dem Vertrag weiterhin sicherstellen, dass sich das Kleine Fest allein aus dem Kartenverkauf und Spenden finanziert. Das gilt auch für sein fünfstelliges Honorar.

Die Künstler mischen sich oft unter das Publikum in den Herrenhäuser Gärten. Quelle: Christian Behrens

Die gewählte Konstruktion dürfte mit der bisherigen Vakanz an der Stadtspitze zu tun haben. Böhlmann hätte wohl gerne gleich bis 2023 verlängert. Interimsverwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette wollte aber den eben erst gewählten neuen Oberbürgermeister Belit Onay nicht vor vollendete Tatsachen stellen, bevor der am Freitag sein Amt antritt. Dennoch benötigt das Kleine Fest Planungssicherheit. Um die herzustellen, soll die Ratspolitik nun zunächst für ein weiteres Vertragsjahr ihren Segen geben.

Unklar ist, wie es nach dem 31. Oktober 2021 weitergeht. Das Kleine Fest geht 2020 in das 35. Jahr seines Bestehens. Böhlmann wird im Mai 76 Jahre alt, sollte er bis 2023 weitermachen, wäre er dann 79 Jahre alt.

Wer übernimmt in Zukunft?

Unter anderem sein Name wird als zukünftiger Festivalleiter genannt: GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Quelle: Christian Behrens

Sicher ist nur, dass im kommenden Jahr neu verhandelt werden muss, dann zwischen Onay und Böhlmann. Nur wenn beide Seiten einverstanden sind, kann der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden. Angeblich hat die Stadt aber bereits Nachfolgekandidaten im Auge – ohne jedoch bisher konkrete Gespräche geführt zu haben. In Kreisen der Ratspolitik werden die Namen des Kabarettisten Detlef Simon, besser bekannt als Desimo, und von GOP-Direktor Dennis Bohnecke genannt.

Der Kabarettist Desimo tritt regelmäßig beim Kleinen Fest auf – organisiert er es in Zukunft? Quelle: Nancy Heusel

Desimo war am Mittwoch für die HAZ nicht zu erreichen. Bohnecke sagte lediglich, das GOP präsentiere gemeinsam mit dem Kleinen Fest und Böhlmann bereits zum 16. Mal das Wintervarieté in der Orangerie in Herrenhausen. „Das ist mein Berührungspunkt mit Herrn Böhlmann und dem Kleinen Fest.“ Darüber hinaus wollte sich Bohnecke nicht äußern.

Das nächste Kleine Fest wird voraussichtlich vom 6. bis zum 26 Juli 2020 stattfinden.

Von Karl Doeleke und Juliane Kaune