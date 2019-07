Hannover

Auf sie hat Las Vegas gerade noch gewartet. Paillettenjacketts hart an der Geschmacksgrenze und – in Ermangelung eines echten Tigers – ein schwarz-orange-gestreifter Plüschanzug mit passenden Puschen. Dazu eine Tanzeinlage zum Achtzigerjahre-Disco-Hit „Abracadabra“, ein Zauberstab, der schlapp macht, und eine Gummitaube, die nur verschwindet, weil sie in hohem Bogen von der Bühne geworfen wird. Eigentlich wollten Siegfried & Joy in der Glitzerwelt der US-Metropole durchstarten. Doch das hat leider nicht funktioniert. Auf der Bühne beim Kleinen Fest aber ist den beiden begeisterter Applaus sicher.

Seit drei Jahren erfolgreich

Das unkonventionelle Zauberduo, erstmals im Großen Garten zu Gast, gehört in dieser Saison bereits zu den Publikumslieblingen. Mit ihrer Show aus Klamauk, schrägen Tricks und gekonnter Zauberei parodieren der blonde und der dunkelhaarige Berliner nicht nur ihre Beinahe-Namensvetter Siegfried & Roy, sondern gleich ein ganzes Genre. Der erste gemeinsame Auftritt in einem Club in der Hauptstadt liegt drei Jahre zurück – inzwischen haben Nico Donner und Joscha Wrobel einen vollen Terminplan, sind auf Festival- und Theaterbühnen quer durch die Republik zu sehen.

Diese beiden Namen stehen im Programmheft für das Kleine Fest. „Wir wissen auch nicht, wie die da reingekommen sind“, sagt Joy mit gespielter Verärgerung. Er trägt zum goldenen Pailettenjackett den Buchstaben „J“ auf seiner Gürtelschnalle, besteht auf seinem magischen Namen und spielt auch jenseits der Bühne seine Rolle. „So laufen wir immer rum“, sagt Siegfried beim Gespräch in der Hotellobby und zupft sein schwarzes Glitzersakko zurecht. „Die Jacken tragen wir jetzt seit drei Jahren – für das Kleine Fest haben wir sie zum ersten Mal gewaschen.“ Ein gewagtes Unterfangen. „Die Reinigung wollte das Risiko nicht übernehmen.“

Zur Galerie Die Ausnahme-Magier machen viel Nonsens und zeigen schräge Tricks.

„Zusammen sind wir 55“

Die beiden blödeln unentwegt, es ist schwer, ihnen einen ernsthaften Satz zu entlocken. Das ist lustig, kann aber auch etwas anstrengend werden. Ihr Alter? „Zusammen sind wir 55.“ Beim Fotoshooting vor dem Hotel erklimmen sie mal eben ein Baugerüst vor einem Haus an der Podbi und winken den erstaunten Bauarbeitern zu. „In Bayern hätte uns das keiner erlaubt“, meint Joy beim Abstieg und lobt die Toleranz der Hannoveraner.

Ein bisschen erfährt man dann doch über ihre Vita, ohne Gewähr. Demnach wollte Siegfried schon als kleiner Junge Zauberer werden. Gleich nach dem Abi setzte er den Berufswunsch in die Tat um. Die Eltern – „sie sind beide Beamte“ – mussten das akzeptieren. Er fing mit Auftritten bei Firmenjubiläen und Privatfeiern an und landete als Ein-Mann-Show auf einem Kreuzfahrtschiff. Joys Vater war Pantomime und brachte ihm die ersten Zaubertricks bei. Der Sohn arbeitete mehrere Jahre als selbstständiger Konzertveranstalter – bis er Siegfried in einem Zauberladen in Berlin kennenlernte. Beide waren sich schnell einig, dass die Zauberei eine sehr gewissenhafte Profession ist, aber viel mehr Spaß vertragen kann, als in etablierten Shows zu sehen ist. Die anarchisch-komische Antwort auf Siegfried & Roy war geboren.

Fan-Tiger zur Belohnung

Aber auch deren Parodisten können richtig zaubern. Auf der Bühne im Großen Garten lassen Siegfried & Joy einen Beistelltisch schweben, ein ganz normales Tuch durchdringt einen Mikrofonständer, volle Wasserbecher sind plötzlich leer, und die Brille eines Zuschauers findet sich in einem Paillettenbeutel wieder, den ein anderer Zuschauer streng bewacht hat. Wer sich bei den Multitasking-Magiern auf die Bühne wagt, muss obendrein damit rechnen, dass Siegfried ihm als Bauchredner allerlei Nonsens in den Mund legt. Zur Entschädigung gibt es wahlweise einen Fan-Tiger aus Pappe oder ein Discotäschchen mit Einhorn-Motiv.

Und wie war das nun mit Las Vegas? „Wir fahren wieder hin“, sagt Joy. Denn er und sein Partner arbeiten an einer ganz großen Sache: „Ende 2020 holen wir Las Vegas nach Berlin.“ Wenn das wieder nicht klappt, ist eine Rückkehr zum Kleinen Fest nicht ausgeschlossen.

