Hannover

Endlich wieder Kleines Fest im Großen Garten – und zwar mit so vielen Besuchern, Bühnen und Künstlern wie vor der Pandemie. Organisator Harald Böhlmann ist sichtlich erleichtert nach zwei Jahren mit sehr eingeschränkten Veranstaltungen. „Wir freuen uns riesig“, sagt er. 130 Künstler, 4000 Besucher pro Tag, 40 Bühnenplätze und das Ganze drei Wochen lang im Großen Garten vom 7. Juli bis 31. Juli – das ist der Plan. Corona-Sorgen? „Wir gehen davon aus, dass es keine Beschränkungen geben wird für eine Open Air-Veranstaltung mit diesem Format“, sagt Böhlmann. Und wenn so etwas wie Masken und Impfnachweise nötig seien, könne man reagieren.

Klassiker wie Clown Frans dabei und Flamenco aus Andalusien

Erneut bekommen Besucher eine Mischung aus Artistik, Zauberei, Musik, Comedy und Varieté präsentiert. Und wieder können Gäste entspannt durch den Garten wandeln, sich von bunt kostümierten Walk-Acts verzaubern lassen und von Bühne zu Bühne schlendern. Das Konzept stehe bereits, sagt Cleri Ghita, verantwortlich für die Programmgestaltung. Aber verraten will sie noch nicht, was es zu erleben gibt, nur so viel: Altbekannte Klassiker wie der kleine Clown Frans, die Puppe Werner Momsen und Eis-Ali sind wieder dabei. Aber Besucher können sich auch auf neue Künstler freuen, etwa einen Jongleur aus Schweden, eine Seiltänzerin aus Italien und ein Flamenco-Tanzpaar aus Andalusien.

Der Mann mit dem Zylinder: Veranstalter Harald Böhlmann freut sich auf die Gäste. Quelle: Rainer Dröse

Höhenfeuerwerk an sechs Terminen

Jeder Fest-Abend wird mit einem Feuerwerk abgeschlossen. An den meisten Tagen zünden die Pyrotechniker ein Bodenfeuerwerk, das sich, wie Böhlmann betont, noch näher am Boden befinden wird als üblich. An sechs Terminen aber – der Premiere, dem Abschluss und an den vier Sonnabenden – erwartet die Besucher ein besonderes Höhenfeuerwerk. „Das wird umfangreicher und prächtiger sein als in der Vergangenheit“, verspricht Böhlmann. Das schlägt sich aber auch preislich nieder.

Lichtspektakel: Das Abschlussfeuerwerk fällt in diesem Jahr an sechs Abenden üppiger aus. Quelle: Katrin Kutter

Karten für die Abende mit Höhenfeuerwerk kosten 40 Euro, ermäßigt 20 Euro. Wer sich nur das Feuerwerk anschauen möchte, gelangt ab 22.30 Uhr in den Großen Garten und muss fünf Euro, ermäßig vier Euro zahlen. Für alle anderen Termine (mit Bodenfeuerwerk) kosten die Karten 37 Euro, ermäßigt 17 Euro. Der Kartenvorkauf beginnt am Sonnabend, 5. März. „Wir erwarten einen ähnlichen Ansturm wie vor der Corona-Zeit. Die Menschen haben Nachholbedarf“, vermutet Böhlmann.

Klassiker: Clown Frans ist wieder dabei. Quelle: Torsten Lippelt

Vorverkauf beginnt

Wegen der hohen Nachfrage wickelt der Festveranstalter den Kartenvorkauf komplett online ab. Bis zum 5. April können Festbesucher unter der Webadresse www.vorverkauf-kleinesfest.de bis zu sechs Karten für einen Veranstaltungstag bestellen. Da voraussichtlich mehr Bestellungen eingehen, als Karten verkauft werden können, entscheidet am Ende das Los. Die Karten werden per Post verschickt, um lange Warteschlangen an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus zu vermeiden. Die Tickets sind mit einem Code versehen und personalisiert, um einen Weiterverkauf zu überhöhten Preisen zu vermeiden. Alle Kartenbesteller erhalten bis spätestens Anfang Juni eine Nachricht per Mail, ob sie sich auf einen Abend beim Kleinen Fest freuen dürfen.

Wer leer ausgeht, kann sein Glück an der Abendkasse versuchen. Dort werden pro Veranstaltung 300 Karten verkauft, jeweils zwei für eine Person. Auch hier will man verhindern, dass Tickets zu horrenden Summen weiterverkauft werden. Einlass bei jedem Festabend ist um 17 Uhr, Beginn der Darbietungen um 18 Uhr. Am 7., 9., 16., 23., 30., und 31. Juli finden die Höhenfeuerwerke statt.

Von Andreas Schinkel