Die Suche nach einem Kleingarten in Hannover ist aktuell schwierig: Die meisten Parzellen sind ausgebucht. Die Verpachtung übernehmen die verschiedenen Kleingartenvereine im Auftrag des Bezirksverbands der Kleingärtner. Interessenten nehmen meist mit einem Verein Kontakt auf, der in der Nähe der eigenen Wohnung liegt.

Dort lässt sich mit dem Vorstand ein Termin zur Besichtigung vereinbaren. Die meisten Vereine führen allerdings aktuell Wartelisten. Im Angebot sind vereinzelt noch Gärten, in denen sehr viel Vorarbeit anfällt wie der Rückbau unzulässiger Anbauten oder Vordächer.

So viel kostet die Ablöse vom Altpächter

Neue Pächter müssen dem Vorgänger eine Ablösesumme für Laube und manchmal auch die Bepflanzung zahlen. Zur Ermittlung des Werts erstellt ein Prüfer ein Schätzprotokoll. Für alte, aber noch brauchbare Lauben kann die Summe bei 1500 bis 2500 Euro liegen, bei neuen Lauben auch bei 6000 Euro.

Wenn der Altpächter seine Parzelle allerdings nicht ordnet, wird das gegengerechnet. Der neue Pächter zahlt weniger, muss dann aber etliche Arbeiten übernehmen, wie eine übergroße Laube zu entfernen.

So teuer ist die Pacht

Die reine Pacht für einen Kleingarten liegt in Hannover bei 36 Cent pro Quadratmeter und kostet im Jahr in der Regel 250 bis 300 Euro. Mit Vereinsbeitrag plus Versicherung gegen Feuer, Diebstahl und Einbruch kommen Pächter im Schnitt auf 450 Euro Kosten jährlich.

Überblickskarte in Planung: Der Bezirksverband der Kleingärtner bereitet aktuell eine neue Internetseite vor, die voraussichtlich im August startet. Sie bietet dann einen Überblick über die Standorte der Kleingartenkolonien in Hannover. Per Klick gelangen Nutzer auf die Seite einzelner Vereine. Dort soll sichtbar sein, ob der Verein freie Gärten anbietet.

