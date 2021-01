Hannover

Er war „jahrzehntelang so etwas wie das kleingärtnerische Gewissen der Südstadt“, sagt Lothar Pollähne, Bürgermeister des Stadtbezirks Südstadt-Bult, über Thomas Schrader. Vor wenigen Wochen ist der langjährige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende des Kleingartenvereins Tiefenriede mit 67 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung gestorben.

Die Kolonie blühte auf

Bereits der Vater von Thomas Schrader, August Schrader, hatte in der Tiefenriede einen Kleingarten. Thomas Schrader erzählte später, dass er deshalb praktisch im Kleingarten groß geworden sei. „Ich kenne hier jeden Stiel“, zitierte ihn die HAZ vor einigen Jahren. Und wer Schrader kennenlernen durfte, wird bestätigen, dass es keine Übertreibung war. Unter seiner Führung blühte die Kleingartenanlage geradezu auf und fand bundesweit Beachtung. Mehrmals wurde die Kolonie Tiefenriede in überregionalen Gartenwettbewerben ausgezeichnet.

Die Gemeinschaft war ihm ein besonderes Anliegen

Aber Schrader brachte nicht nur die Kolonie zum Blühen, eine gute Gemeinschaft in der Südstadt und auch darüber hinaus war ihm ein wichtiges Anliegen. Besonders hat er sich mit den Anliegern der Kolonie, der Baptistengemeinde und dem GDA-Wohnstift, für die Bewohner des an der Kolonie liegenden Flüchtlingswohnheims engagiert. Er habe vielen Menschen gezeigt, „dass es möglich ist, bei aller Verschiedenheit freundlich und rücksichtsvoll miteinander umzugehen“, würdigt Pollähne den Verstorbenen. Ein Beweis dafür seien die alljährlichen Neujahrsempfänge in den Räumen der Baptistengemeinde gewesen, die zu einem multikulturellen Glanzlicht weit über die Grenzen der Südstadt hinaus geworden seien.

Streuobstwiese war letztes großes Projekt

Die Umsetzung seines letzten großen Projekts kann Schrader nicht mehr erleben: die geplante Streuobstwiese auf einem Streifen zwischen dem Gartengelände und der Hoppenstedtwiese. Hier soll nach dem Willen von Schrader ein Stück genießbare Natur für alle entstehen. Nach Ansicht von Pollähne kann es für die Streuobstwiese nur einen Namen geben: „Thomas-Schrader-Hain“.

Von Mathias Klein