Herr Böhlmann, Sie haben das Kleine Fest erfunden und fast ein halbes Leben lang geleitet. Jüngst hat der Freundeskreis Hannover Ihre Verdienste um die Veranstaltung mit dem Stadtkulturpreis gewürdigt. Sie sind jetzt 75 Jahren alt – und wollen weitermachen ...

Ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht. Es macht mir nach wie vor eine riesengroße Freude, diese Veranstaltung zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Das Kleine Fest ist in hohem Maße erfolgreich, und es zeigt sich Jahr für Jahr, dass das Ergebnis meiner Arbeit beim Publikum ankommt. Auch die Auszeichnung des Freundeskreises unterstreicht das. Warum also sollte ich jetzt aufhören?

Ihr Vertrag mit der Stadt Hannover läuft Ende Oktober 2020 aus. Sie hatten sich eine Verlängerung um weitere drei Jahre gewünscht. Die Ratspolitiker haben Ihnen auf Vorschlag der Stadtverwaltung aber zunächst nur ein weiteres Jahr gewährt. Sind Sie enttäuscht?

Keineswegs. Ich kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Um Planungssicherheit für die Festsaison 2021 zu haben, brauchte ich schnellstmöglich eine Zusage, dass es weitergeht. Allerdings gab es ja eine Vakanz an der Stadtspitze, und die amtierende Verwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette wollte den noch zu wählenden neuen Oberbürgermeister nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Darum hat sie vorgeschlagen, meinen Vertrag zunächst nur um ein Jahr zu verlängern. Darin ist aber die Option für weitere zwei Jahre enthalten, also bis Oktober 2023.

Sie gehen davon aus, dass der Festivalleiter auch nach 2021 Harald Böhlmann heißt?

Was mich betrifft, ja. Letztlich ist es eine Entscheidung der Stadt und der Ratspolitik. Ich hatte immer zeitlich befristete Intendantenverträge – mal über zwei, mal über vier Jahre –, die dann jeweils verlängert wurden. Das gilt, seit mich der damalige Oberbürgermeister Stephan Weil gebeten hat, das Kleine Fest nach meiner Pensionierung als städtischer Kulturdezernent weiterzuführen. Zwölf Jahre ist das mittlerweile her.

Begrüßt die Gäste im Großen Garten: Harald Böhlmann. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Wie finanziert sich das Fest?

Das jährliche Budget liegt bei 1,5 Millionen Euro, es wird zu 99 Prozent aus den Kartenverkäufen aufgebracht. Der Rest sind Spenden und Sponsorenbeiträge. Wir kalkulieren so, dass im Schnitt maximal zwei Veranstaltungen wegen schlechten Wetters ausfallen könnten, um kostendeckend zu arbeiten. Bisher musste die Stadt unterm Strich noch nie ein Defizit ausgleichen. Selbst das Minus aus dem Katastrophenjahr 2017, als erstmals drei Veranstaltungen abgesagt werden mussten, konnten wir ausgleichen – weil 2018 an jedem Abend gespielt wurde.

Wie wird Ihr Einsatz für das Kleine Fest honoriert?

Es handelt sich um ein fünfstelliges Honorar – jährlich und sehr weit unten im fünfstelligen Bereich.

„Eine solche Kulisse gibt es nicht noch einmal“

Jedes Jahr übersteigen die Kartenbestellungen für das Kleine Fest die Zahl der verfügbaren Tickets um ein Vielfaches. Die Besucher kommen aus ganz Deutschland, manche reisen sogar noch weiter an. Wie erklären Sie das Phänomen des Kleinen Fests?

Gut 1,2 Millionen Gäste haben das Fest in 34 Jahren besucht. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es nicht nur die älteste, sondern auch die mit Abstand erfolgreichste Freiluftveranstaltung dieser Art in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland ist. Das Fest ist ohnehin einmalig: Eine Kulisse wie den Großen Garten gibt es nicht noch einmal – der hat eine eigene Magie. Es gelingt uns, in dieser Atmosphäre für ein paar Stunden einen Ort zu schaffen, in dem die Menschen sich wohlfühlen und die Darbietungen auf den Bühnen genießen.

Zur Galerie Die Saison 2019 hatte viele Höhepunkte – und es gibt auch Künstler, die immer wieder in den Großen Garten nach Herrenhausen kommen.

Welche Erwartungen hatten Sie, als Sie das Fest 1986, damals noch als Leiter des städtischen Kulturamts, ins Leben gerufen haben?

Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Die Idee war es, nicht nur das Gartentheater mit einem längeren Stück zu bespielen, sondern den ganzen Garten an unterschiedlichen Stellen mit kurzen Auftritten. Viele Kollegen waren skeptisch, und es hat wohl keiner im Ernst daran geglaubt, dass wir das noch einmal wiederholen würden. Mit neun Bühnen und vier Veranstaltungstagen haben wir angefangen – heute sind es jeweils viermal soviel. Damals kamen 800 Gäste, inzwischen sind es bis zu 65.000 pro Saison.

Wie hat sich das Programm entwickelt?

Anfangs war das Fest noch von eher klassischen Darbietungen aus den Bereichen Musik, Tanz, Pantomime und Puppenspiel geprägt. In den Neunzigerjahren kamen mehr Akrobatik, Jonglage, Varieténummern und parodistische Auftritte hinzu – den Begriff „Comedy“ gab es seinerzeit noch gar nicht. Später habe ich gezielt auch Zirkuskünstler engagiert. Aber letztlich ist das Kleine Fest trotz aller Veränderungen bis heute eine Mischung aus diesen Genres geblieben.

„Das Kleine Fest ist inzwischen selbst eine Vermittlungsbörse“

Die Mischung ist äußerst international. Ob ein Maskentheater aus Laos, Stangenakrobatik aus Argentinien, Hochradartisten aus Japan, eine australische Muskelmadame oder die zu Publikumslieblingen avancierten Jambo Brothers aus Kenia – wie finden Sie all diese Künstler?

Ich habe ein umfangreiches internationales Netzwerk mit Veranstaltern, Agenturen, Künstlern, von denen ich Informationen und Empfehlungen bekomme. Und dann bin ich viel unterwegs. Mit meiner Frau Ghita Cleri, mit der zusammen ich jetzt seit zehn Jahren das Programm plane, fahre ich zu Festivals, Showcases und internationalen Künstlerbörsen wie zum Beispiel in Freiburg. Wir waren auch schon in einigen europäischen Ländern und sogar in Japan oder Thailand. Es ist sehr wichtig: Ich engagiere grundsätzlich nur Künstler, die ich zuvor auch live gesehen habe. Im Übrigen ist das Kleine Fest selbst eine Vermittlungsbörse mit bestem Ruf in der ganzen Branche geworden. In unseren Großen Garten kommen Agenten und Veranstalter aus aller Welt, um Ensembles, die hier bei uns auftreten, zu sehen und zum Teil vom Fleck weg zu engagieren.

Deutschlandweit bekannte Künstler wie der Comedian Sascha Korf und der Bauchredner Sascha Grammel sind fast Dauergäste beim Kleinen Fest. Aber wie haben Sie es geschafft, einen international erfolgreichen Magier wie Hans Klok, der auch in Las Vegas große Shows hat, in den Großen Garten zu holen?

Er rief mich an. Ein Kollege hatte ihm vom Kleinen Fest erzählt, und Klok fand es interessant. Wir können natürlich nicht annähernd so hohe Gagen zahlen, wie er sie normalerweise bekommt. Er hat dann gefragt, wie viel geht, und kurz darauf zugesagt. Für ihn war der Auftritt 2010 wohl auch ein Testlauf für neue Tricks. Zwei Jahre später kam er wieder, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat. Künstler wie Korf und Grammel sind dem Kleinen Fest bereits seit einem Jahrzehnt eng verbunden. Bei ihren ersten Auftritten hier waren sie aber eben noch nicht so bekannt – und heute treten sie bei uns zu Freundschaftspreisen auf.

Welchen Künstler würden Sie gern noch verpflichten?

Zum einen den italienischen Comedian und Verwandlungskünstler Ennio Marchetto – aber der ist viel zu teuer. Und zum anderen Alfons mit seinem Puschelmikrofon. Mit ihm bin ich seit zwei Jahren im Gespräch, es hat bisher nur terminlich nicht geklappt.

Immer vor Ort: Harald Böhlmann hat bei keiner der bisher 449 Veranstaltungen gefehlt. Quelle: Christian Behrens

Bis dato gab es 449 Veranstaltungen, 46 davon mussten wegen schlechten Wetters vorzeitig abgebrochen oder ganz abgesagt werden. Wie viele Festabende haben Sie verpasst?

Ob gutes oder schlechtes Wetter: Ich war immer da. Nur einmal bin ich etwas zu spät gekommen und konnte am Eingang keine Rosen an die Gäste verteilen, weil ich einen Arzttermin hatte.

Hat es je einen schlimmen Unfall auf der Bühne gegeben?

Nein, glücklicherweise nicht. Aber ich erinnere mich noch gut an den kompletten Stromausfall in Hannover 2011. Da standen wir bei der Verabschiedung der Künstler plötzlich alle im Dunkeln, auch mein Mikro versagte. Nur das Feuerwerk konnten wir noch zünden, denn die Zünder liefen über Akkus.

Und 2023 soll für Sie endgültig Schluss sein als Mann mit dem Zylinder?

Das habe ich mir so überlegt, dann bin ich 79 Jahre alt. Ich will ja nicht wie der Cowboy in seinen Stiefeln sterben.

„Einen Nachfolger schlage ich zu gegebener Zeit vor“

In Kreisen der Ratspolitik wurden schon Namen für Ihre Nachfolge genannt: der zaubernde Entertainer Desimo, der auch regelmäßig beim Kleinen Fest auftritt, und GOP-Direktor Dennis Bohnecke.

Solche Spekulationen oder Wunschdenken möchte ich nicht kommentieren. In meinem Vertrag steht, dass ich bei Ablauf meines Vertrages einen Vorschlag für eine Nachfolge mache. Das werde ich zu gegebener Zeit tun, zurzeit ist das noch kein Thema. Nur jetzt schon will ich dazu sagen: Das Kleine Fest ist mein Lieblingskind, und dem soll es auch weiterhin gut gehen.

Das nächste Kleine Fest ist vom 8. bis zum 26. Juli 2020 terminiert, der Online-Kartenvorkauf läuft vom 2. bis zum 31. März. Karten kosten unverändert zum Vorjahr 32 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune