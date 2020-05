Kletter-Anlagen in anderen Bundesländern dürfen öffnen, und dort sollen die Corona-Abstandsregeln gut funktionieren. In Hannover ist der Betrieb geschlossen, weil Niedersachsen nicht zwischen Fitnessstudios und Kletterhallen unterscheidet. Jetzt kündigen die Betreiber eine Protestöffnung für nächste Woche an.