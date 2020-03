Immer mehr Hannoveraner halten sich fit in Sportvereinen und Studios. In loser Folge schaut sich die HAZ-Redaktion in der Fitnesswelt um – und trainiert mit. Klettern wird 2020 erstmals olympisch. HAZ-Volontärin Nadine Wolter hat am Hochschulzentrum für Sport ausprobiert, wie hoch sich zehn Meter an der Kletterwand anfühlen.