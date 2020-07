Hannover

Aus Protest gegen die Zustimmung der Bundes-SPD zum geplanten Kohleausstiegsgesetz haben Demonstranten von Fridays for Future, Extinction-Rebellion und anderen Organisationen am Mittwochmorgen Hannovers Odeonstraße blockiert. Dort befindet sich die Parteizentrale der SPD. Die Polizei hat die Räumung angekündigt.

Klimaaktivisten besetzen Odenstraße in Hannover wegen Kohleausstiegsgesetz

Am Freitag soll im Bundestag das Gesetz beschlossen werden, das den Ausstieg aus der Energiegewinnung aus Kohle bis 2038 regulieren soll. Zahlreiche Umwelt- und Klimaaktivisten lehnen es wegen zu langer Laufzeiten ab. Der Klimawandel sei so nicht in den Griff zu bekommen, heißt es in Redebeiträgen auf der Odeonstraße.

Parallel zu einer Protestveranstaltung vor der SPD-Bundeszentrale in Berlin gibt es in etlichen Städten lokale Aktionen. In Hannover sind auch Extinction-Rebellion-Aktivisten aus Braunschweig, Gifhorn und Hildesheim zugegen sowie Mitglieder von Fridays for Future, Ende-Gelände-Hannover und den Psychologists4Future. Zum Teil betonen sie, dass der Protest sich nicht gegen die SPD insgesamt richte, sondern gegen die Zustimmung zum Kohlekompromiss. Andere sprechen von der „Kohlepartei SPD“. Die Jusos haben ihre Mutterpartei aufgefordert, dem Kompromiss nicht zuzustimmen. Die Demonstranten in der Odeonstraße fordern, die Abgeordneten sollten auf ihre Jugendorganisation hören.

Matthias Miersch begrüßt Ausstieg

Die Demonstranten wollen die Straße nicht räumen, bis sie von den 22 niedersächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten hören, ob sie gegen das Gesetz stimmen. Die Abgeordneten allerdings befinden sich während der Sitzungswoche in Berlin. Aktuell wird beraten, ob es eine telefonische Kontaktaufnahme gibt. Für einen Kompromiss stehen die Chancen schlecht. Christoph Matterne, der Geschäftsführer des SPD-Landesverbands in der Odeonstraße, sagt, dass etwa Matthias Miersch, der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion aus Hannovers Süden, ausdrücklich begrüße, dass Deutschland als erstes Industrieland sowohl aus der Atom- wie auch aus der Kohleenergie aussteigen wolle.

Rote Linie vor SPD-Zentrale

Auf dem Gehweg vor der SPD-Zentrale ist symbolisch eine rote Linie aufgesprüht, dabei steht der alte Kampfspruch „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten“. Die Demonstranten kritisieren, dass der milliardenschwere Kohleausstieg von Lobbyisten gesteuert sei und mit klimapolitischen Zielen nicht vereinbar sei. Zudem sei die Laufzeit bis 2038 viel zu lang. Berechnungen der Organisation Scientists for Future hatten ergeben, dass der Ausstieg mit weniger Subventionen schneller und klimaschonender erreicht werden könne.

Protest vor der SPD-Parteizentrale in Hannovers Odeonstraße. Quelle: Clemens Heidrich

Die Polizei hat gut eine halbe Stunde gebraucht, bis sie mit vier Streifenwagen an der Odeonstraße anrückte. Die Beamte forderten die Demonstranten auf, die Straße unverzüglich zu räumen. Probleme gab es, weil die Organisationen sich sehr basisdemokratisch organisieren und keine Versammlungsleitung benennen.

Polizei will räumen

Um 10.23 Uhr kündigte der Einsatzleiter der Polizei an, die Straße in Kürze zu räumen, wenn die Demonstranten sie nicht unverzüglich für den Verkehr freigäben. Wir halten Sie über alles Weitere auf dem Laufenden.

Von Conrad von Meding